В Украине реформируют систему дошкольного образования. Также оптимизируют сеть детских садиков.

Основной результат реформы – предоставление каждому ребенку возможности получать качественное современное дошкольное образование. При этом, учитывая ее индивидуальные особенности, потребности, интересы и способности.

Смотрите также Зарплата учителей в Украине выросла

В Украине воплотят в жизнь реформу дошкольного образования

Обязательными условиями должна стать территориальная доступность дошкольного образования и справедливая очередность зачисления детей в учебное заведение.

Так, при предоставлении разрешений на строительство должны учитывать демографический фактор и предусматривать детсады с достаточным количеством мест.

Образовательное пространство для детей и воспитателей должно быть;

безопасным;

здоровым;

инклюзивным;

развивающим;

цифровым.

Речь, в частности, о:

наличие укрытия в каждом детском саду;

психологическое сопровождение;

современные подходы к организации питания;

медицинское обслуживание;

цифровизацию управленческих процессов;

поддержку работы.