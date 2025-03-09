В Черновицкой области в отдельных лицеях откроют классы с румынским языком обучения

В Черновицкой области в отдельных лицеях планируют открыть классы с румынским языком обучения. Такие классы будут, в частности, в 13 академических лицеях 12 общин.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Черновицкой ОВА. Классы сформируют в рамках реформы старшей школы, которая является частью комплексного обновления общего среднего образования по концепции НУШ.

Смотрите также Переход на обучение по украиноведческому компоненту для учеников станет легче

Где на Буковине ученики будут учиться на румынском языке

Заметим, что с 2027 года предусмотрено введение трехлетнего профильного среднего образования (10 – 12 классы) в рамках НУШ по двум направлениям: академическим и профессиональным.

Так, говорится об открытии классов с румынским языком обучения в лицеях, в частности, таких общин как Мамалыговская, Герцаевская, Острицкая, Новоселицкая, Магальская, Тарашанская, Глыбокская, Красноильская, Петровецкая, Сторожинецкая, Чудейская, Черновицкая.



Заметим, что обновленный план сети профильных лицеев Черновицкой области предусматривает функционирование 62 учреждений общего среднего образования, предоставлять услуги старшего профильного образования. В частности 58 академических лицеев, 2 военно-спортивных, 1 художественного и 1 научного.

Смотрите также В Украине будет единая STEM-олимпиада для старшеклассников

Учатся ли ученики на Буковине на румынском языке

Директор департамента образования и науки Черновицкой ОГА Оксана Сакриер сообщила, что никакой "румынизации Буковины" не происходит, как заявляют в сети. Она уточнила, что в 12 общинах будет 13 академических лицеев. В частности:

4 румыноязычных (по одному в г. Черновцы, Глыбоцкой, Герцаевской и Острицкой общинах);

9 двуязычных (украинско-румынских).

Также чиновница объяснила, почему в области функционируют лицеи с румынским языком преподавания.

Черновицкая область – это регион, где исторически проживают представители разных национальностей. Образование на языках национальных меньшинств – это не новация. В Украине это гарантированное Конституцией право, которое действует с 1991 года. Сейчас функционируют 72 учреждения общего среднего образования, где часть предметов преподается на румынском языке (всего в сети 337 школ),

– сообщила Сакриер.

По ее словам, Украина выполняет свои международные обязательства и действует в соответствии со стандартами ЕС.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Она также отметила такие важные факты: