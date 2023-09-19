Кабмин вернул государственную субвенцию на НУШ: на что выделяют средства
Источник:МОН Украины
Украинское правительство возобновило государственную субвенцию на Новую украинскую школу. Ее сумма составляет 473,3 миллиона гривен.
Средства удалось выручить благодаря остатку образовательной субвенции. Их направят, в частности, в поддержку реформы НУШ.
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Правительство вернуло субвенцию на НУШ
Из-за полномасштабной войны часть расходов на образование было направлено на нужды армии. Так что финансирование внедрения реформы НУШ остановили. Однако с сентября 2021 года 145 школ начали пилотировать новые образовательные методики в базовой школе в соответствии с Концепцией НУШ. Чтобы обеспечить непрерывность обучения по новым образовательным программам, продолжить пилотирование и подготовку педагогических работников, правительство возобновило финансирование.
Средства госсубвенции пойдут на:
- закупку средств обучения для 5 – 6 классов НУШ (256,4 миллиона гривен);
- закупку средств обучения, мультимедийного оборудования, компьютерного оборудования, мебели для учебных кабинетов для пилотных классов (113,2 миллиона гривен);
- приобретение учебной и учебно-методической литературы для пилотных классов (43,7 миллиона гривен);
- повышение квалификации руководителей, заместителей руководителей школ, где идет обучение по стандарту НУШ, и подготовку тренеров-педагогов (60 миллионов гривен).
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Что известно о НУШ в Украине
- Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством эксминистра Лилии Гриневич.
- Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
- Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
- В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
- Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
- Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.
- Министерство образования и науки будет продолжать реформировать среднее образование.