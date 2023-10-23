В Украине кардинально трансформируют сфера высшего образования. Студентам при этом предоставят больше свободы действий.

В частности, они смогут выбирать, сколько учиться в вузе и какие предметы им интересны. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что высшее образование оптимизируют и приближают к европейским стандартам.

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Студенты в Украине теперь будут выбирать специальность не при поступлении в вуз

Федоров также рассказал, что студенты смогут менять специальность после 1 – 2 лет обучения в университете.

По словам чиновника, 17-летним поступающим может быть трудно выбрать профессию на всю жизнь. Так что выбрать специальность можно будет после первого или второго курса.

Даем студентам больше времени и возможностей определиться. Вступаете на определенную область, 1 – 2 года изучаете общие предметы, далее выбираете конкретную специальность, которая по душе,

– заметил глава Минцифры.

В Минобразования при этом уточнили, что для бакалавров будут доступны междисциплинарные программы. На таких программах студенты смогут после прохождения 60 – 120 кредитов выбрать специальность в пределах той области, в которую они поступали.



Студенты смогут выбрать специальность после 1 – 2 курса / МОН