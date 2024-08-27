Федоров заявил о трансформации системы образования

В Украине надо трансформировать систему образования. В частности, чтобы уметь быстро реагировать на новые вызовы.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развития образования, науки и технологий Михаил Федоров во время выступления на Августовской конференции в Киеве. И добавил, что сейчас идет работа по воплощению качественных изменений в каждом звене.

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Какие образовательные реформы воплощают в жизнь

Чиновник также уточнил, какие реформы в сфере образования уже воплощают в жизнь.

Реанимировали реформу НУШ, внедряем технологии и убираем лишнюю бюрократию, модернизируем высшие учебные заведения, вводим гранты на обучение, меняем подход к работе наблюдательных советов и тому подобное. Отдельный фокус на внедрении Мрии – приложения, которое станет геймченджером для всего образования,

– уточнил Федоров.

И добавил, что такая работа позволит достичь основной цели – построить систему, способную формировать профессиональных и счастливых людей для новой инновационной экономики.