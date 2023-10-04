Лучший учитель Украины назвал острые проблемы и необходимые изменения в системе образования
Украинскую систему образования нужно реформировать. Изменения необходимы в каждой его сфере: дошкольнице, общем среднем образовании, высшем образовании и т.д.
Об этом в интервью 24 Каналу заявил Василий Дякив – учитель истории и гражданского образования, победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 года.
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Как следует реформировать систему образования Украины
Учитель отметил: война спровоцировала следующие главные изменения в сфере образования нашего государства:
- разные форматы обучения;
- безопасность;
- формирование психологической стойкости.
Дякив при этом подчеркнул: украинское образование при этом стало еще более инновационным, ведь дети учатся онлайн.
Важен и вопрос образовательных потерь, ведь это проблема. При этом нужно учитывать, что на разных территориях – разная ситуация безопасности,
– уточнил лучший учитель Украины 2020 года.
Также он назвал существующие проблемы и вызовы в сфере коммунального образования Украины. Это такие как:
- "старение учителей";
- невозможность привлечения молодых специалистов;
- коммунальные учебные заведения часто проигрывают частным.
При этом учитель подчеркнул: очень важно, чтобы учебные заведения имели финансовую автономию.Больше читайте в интервью "Учащиеся должны быть в некомфортных условиях, а высшее образование – дорогим, – интервью с лучшим учителем".