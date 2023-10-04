Лучший учитель Украины назвал острые проблемы и необходимые изменения в системе образования

Украинскую систему образования нужно реформировать. Изменения необходимы в каждой его сфере: дошкольнице, общем среднем образовании, высшем образовании и т.д.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил Василий Дякив – учитель истории и гражданского образования, победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 года.

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Как следует реформировать систему образования Украины

Учитель отметил: война спровоцировала следующие главные изменения в сфере образования нашего государства:

разные форматы обучения;

безопасность;

формирование психологической стойкости.

Дякив при этом подчеркнул: украинское образование при этом стало еще более инновационным, ведь дети учатся онлайн.

Важен и вопрос образовательных потерь, ведь это проблема. При этом нужно учитывать, что на разных территориях – разная ситуация безопасности,

– уточнил лучший учитель Украины 2020 года.

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Также он назвал существующие проблемы и вызовы в сфере коммунального образования Украины. Это такие как:

"старение учителей";

невозможность привлечения молодых специалистов;

коммунальные учебные заведения часто проигрывают частным.

При этом учитель подчеркнул: очень важно, чтобы учебные заведения имели финансовую автономию.