В МОН заявили, что в Украине много преподавателей вузов
Источник:Osvita.ua
В Украине сейчас гораздо больше преподавателей в вузах, чем нужно в целом. Система на сегодняшний день в таком количестве не нуждается.
Об этом заявил заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями общественного объединения "Прогрессильные". Чиновник при этом добавил, что за последние 15 лет значительно уменьшилось количество поступающих в ЗВО Украины.
Смотрите также Реформа высшего образования: студентов могут отчислять из вуза за отказ от контракта
В МОН считают, что в Украине много преподавателей вузов
Винницкий рассказал: 15 лет назад было 630 тысяч выпускников школ каждый год. В прошлом году – 360 тысяч. По словам чиновника, количество поступающих уменьшилось де-факто наполовину, а количество преподавателей в вузах в течение этих лет не изменилось.
Я понимаю, что это очень непопулярно звучит, но у нас много преподавателей,
– заявил заместитель главы МОН.
При этом Винницкий уверен, что повышать зарплату преподавателям можно только после модернизации сети ЗВО.
Бюджет – не резиновый. Увеличение окладов или увеличение зарплат преподавателей возможно только при условии модернизации сети,
– подчеркнул он.
Читайте В МОН рассказали, когда стартует реформа высшего образования и чего ждать студентам и преподавателям
Как повлияет реформа высшего образования на работу преподавателей
- В сентябре 2024 года стартует реформа высшего образования в Украине.
- В частности, дистанционная форма обучения заменит заочную и вечернюю.
- Михаил Винницкий заявил, что реформа повлияет на работу преподавателей по-разному.
- Также отметил: есть достаточное количество преподавателей, способных действительно предоставить качественные услуги по дистанционному образованию.
- И добавил, что университетская среда достаточно консервативная, но Украина входит в европейское пространство, поэтому мы должны соответствовать европейским стандартам.