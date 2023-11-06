В МОН заявили, что в Украине много преподавателей вузов

В Украине сейчас гораздо больше преподавателей в вузах, чем нужно в целом. Система на сегодняшний день в таком количестве не нуждается.

Об этом заявил заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями общественного объединения "Прогрессильные". Чиновник при этом добавил, что за последние 15 лет значительно уменьшилось количество поступающих в ЗВО Украины.

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Винницкий рассказал: 15 лет назад было 630 тысяч выпускников школ каждый год. В прошлом году – 360 тысяч. По словам чиновника, количество поступающих уменьшилось де-факто наполовину, а количество преподавателей в вузах в течение этих лет не изменилось.

Я понимаю, что это очень непопулярно звучит, но у нас много преподавателей,

– заявил заместитель главы МОН.

При этом Винницкий уверен, что повышать зарплату преподавателям можно только после модернизации сети ЗВО.

Бюджет – не резиновый. Увеличение окладов или увеличение зарплат преподавателей возможно только при условии модернизации сети,

– подчеркнул он.

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