Шмыгаль анонсировал трансформацию украинского образования

Современное и безопасное образование – один из приоритетов работы украинского правительства. В новых реалиях эта сфера нуждается в современных подходах и трансформации.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, в частности, какие образовательные реформы будут воплощаться в жизнь в Украине. Речь прежде всего о НУШ.

Читайте Россия уничтожила тысячи учебных заведений в Украине: как сейчас учатся дети и студенты

Какие реформы образования будут вводить в Украине

Премьер рассказал, что в Украине продолжают реализацию реформы Новой украинской школы. Ее вводят для 5–9 классов. Отдельное внимание уделяется доступности дошкольного образования. Также Шмыгаль заявил о кардинальной трансформации профтехобразования.

Нас ждет многолетнее восстановление Украины, поэтому важно иметь качественных специалистов в разных сферах. Важный вопрос – это безопасность учебного пространства. 1,5 миллиарда гривен выделили на укрытия в школах,

– отметил украинский премьер.

И подчеркнул, что украинское образование, как и украинское государство, ожидает большая трансформация.

Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре , который состоится 13 июня в 19:00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!

По словам Шмыгаля, в Украине не просто восстановят то, что разрушили российские террористы.

Мы построим новое качество образования для европейской Украины. Уже сейчас разрабатываем новые пилотные проекты, уникальные решения и готовим план изменений для всех образовательных звеньев,

– резюмировал глава Кабмина.

Смотрите также "Невиданные вызовы": Шмыгаль назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году

Шмыгаль назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году

Во время совещания глава правительства Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что при подготовке к следующему учебному году министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях: