Очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів, зокрема, які освітні реформи втілюватимуть у життя в Україні. Мовиться перш за все про НУШ.

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Які реформи освіти втілюватимуть в Україні

Прем'єр розповів, що в Україні продовжують реалізацію ️реформи Нової української школи. Її запроваджують для 5 –9 класів. Окрему увагу приділяють доступності дошкільної освіти. Також Шмигаль заявив про кардинальну трансформацію профтехосвіти.

Нас чекає багаторічне відновлення України, тому важливо мати якісних спеціалістів у різних сферах.️ Важливе питання – це безпека навчального простору. 1,5 мільярда гривень виділили на укриття в школах,

– зазначив український прем'єр.

І наголосив, що українську освіту, як і українську державу, чекає велика трансформація.

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За словами Шмигаля, в Україні не просто відновлять те, що зруйнували російські терористи.

Ми побудуємо нову якість освіти для європейської України. Вже зараз розробляємо нові пілотні проєкти, унікальні рішення та готуємо план змін для всіх освітніх ланок,

– резюмував очільник Кабміну.

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Шмигаль назвав пріоритети у підготовці до нового навчального року

Під час наради очільник уряду Денис Шмигаль акцентував на тому, що при підготовці до наступного навчального року міністерства й ОВА мають зосередитися на п'яти пріоритетних напрямках: