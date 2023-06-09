Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, в частности, какие образовательные реформы будут воплощаться в жизнь в Украине. Речь прежде всего о НУШ.
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Какие реформы образования будут вводить в Украине
Премьер рассказал, что в Украине продолжают реализацию реформы Новой украинской школы. Ее вводят для 5–9 классов. Отдельное внимание уделяется доступности дошкольного образования. Также Шмыгаль заявил о кардинальной трансформации профтехобразования.
Нас ждет многолетнее восстановление Украины, поэтому важно иметь качественных специалистов в разных сферах. Важный вопрос – это безопасность учебного пространства. 1,5 миллиарда гривен выделили на укрытия в школах,
– отметил украинский премьер.
И подчеркнул, что украинское образование, как и украинское государство, ожидает большая трансформация.
По словам Шмыгаля, в Украине не просто восстановят то, что разрушили российские террористы.
Мы построим новое качество образования для европейской Украины. Уже сейчас разрабатываем новые пилотные проекты, уникальные решения и готовим план изменений для всех образовательных звеньев,
– резюмировал глава Кабмина.
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Шмыгаль назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году
Во время совещания глава правительства Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что при подготовке к следующему учебному году министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях:
- безопасность;
- очное обучение там, где это возможно;
- доступность;
- восстановление разрушенного;
- продолжение реформы Новой украинской школы.