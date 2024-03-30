"Садики похожи на камеры хранения": как в Украине реформируют дошкольное образование

В Украине планируют воплотить в жизнь реформу дошкольного образования. Коренных изменений в этой сфере не происходило в течение 30 лет.

Член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина отметила в интервью СМИ, что сегодня детские садики похожи на камеры хранения. А воспитатели – преимущественно пенсионного возраста с минимальными зарплатами, а молодежи практически нет.

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Как трансформируют дошкольное образование в Украине

Изменения намерены воплотить благодаря новому законопроекту. Гришина говорит, что украинские дети должны получать качественное образование в детском саду. Нардеп убеждена, что именно из-за недостатка внимания к этому направлению возникла такая ситуация.

В последние годы настолько мало внимания уделялось дошкольному образованию, инфраструктуре, социальному обеспечению воспитателей, чем вообще наполняется день наших дошкольников, что садики действительно превратились в камеру хранения,

– говорит нардеп.

Она отметила, что подготовленный законопроект будет предусматривать развитие современной, качественной системы образования, благодаря которой дети будут развиваться и учиться. Кроме того, планируют создать центры поддержки родителей, чтобы они получали больше информации о развитии детей.

Также будут менять инфраструктуру и при построении многоэтажек будут учитывать потребности создания детских садов.

У нас появятся центры поддержки родителей, потому что им нужна информация о том, как развивать ребенка с рождения. В законе о дошкольном образовании будет учитываться необходимость построения детского сада возле многоэтажек,

– уточнила она.

Она также добавила, что в детских садах обязательно появится инклюзия, как и в школах.

У нас почти нет инклюзивных детских садов, а, к сожалению, количество инклюзивных детей увеличивается с каждым годом по всему миру. Поэтому дошкольное образование в Украине тоже будет инклюзивным, как и школьное,

– рассказала Гришина.

Напомним, что подкомитет по вопросам раннего развития и дошкольного образования Образовательного комитета ВРУ закончил работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта, который вводит реформу дошкольного образования.