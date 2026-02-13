Колледжи в Украине реформируют: какие изменения и в каких учебных заведениях произойдут

В Украине будет действовать экспериментальный проект по реорганизации профессиональных колледжей в коммунальные некоммерческие общества. Уже утвердили перечень первых участников.

Так начинают реализацию Закона "О профессиональном образовании" и создают предпосылки для финансовой и управленческой автономии учреждений профобразования. Об этом сообщил в фейсбуке министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Какие учебные заведения участвуют в проекте?

Колледжи будут функционировать как коммунальные некоммерческие общества.

Смогут самостоятельно определять кадровую политику, гибче управлять ресурсами и направлять заработанные средства на развитие – модернизацию мастерских, повышение качества образовательных услуг и т.д,

– рассказал министр.

Первые четыре профессиональных колледжа уже присоединяются к эксперименту и начинают реорганизацию, сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Это:

Коммунальное учреждение профессионального образования "Нововолынский центр профессионального образования" Волынского областного совета;

Профессиональный колледж технических инноваций города Житомира;

Профессиональный колледж сервиса и дизайна города Житомира;

Профессиональный колледж индустрии красоты и технологий города Житомира.

Им предоставят экспертную помощь в создании наблюдательных советов. Это должно усилить прозрачность управления и стратегическое планирование развития колледжей.

Любое учебное заведение может присоединиться к эксперименту.

Какие изменения в профессиональном образовании произойдут?