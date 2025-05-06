Перед старшеклассниками встанет выбор: как изменят старшую школу в Украине

С 1 сентября 2027 года ученики старших классов смогут выбирать профили обучения и предметы. При этом опираясь на свои интересы и будущую профессию.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. После 9 класса каждый ученик будет иметь выбор дальнейшего пути обучения.

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Как изменят старшую школу в Украине

Этот выбор будет включать избрание одного из двух вариантов:

поступить в академический лицей, выбрать профиль и готовиться к обучению в университете;

поступить в профессиональный колледж, получить специальность одновременно с общим средним образованием и быстрее выйти на рынок труда.

Чтобы старшеклассники имели большой выбор предметов, в заведении "на параллели" должно быть много учеников. Это позволит формировать группы и создавать среду для общения и взаимоподдержки,

– отмечают в МОН.

И добавляют: именно поэтому лицейские классы (10 – 12) должны быть организованы в отдельных учебных заведениях. Такой формат помогает лучше адаптироваться к психологическим и образовательным потребностям учащихся.

Важно! Школы с 1 – 9, 5 – 9 или 1 – 4 классами продолжат работу!

Больше о реформе профильного среднего образования можно узнать на сайте.