Реформа профильного среднего образования: смогут ли ученики изменить выбранный профиль

До 1 сентября 2024 года в каждой области Украины должна быть согласована перспективная сеть академических и профессиональных лицеев. Это нужно для реализации с 2027 года реформы профильного среднего образования.

Ученики смогут выбирать профиль обучения, предметы и курсы для углубленного изучения – и так готовиться к освоению профессии еще в школе. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал Образованию 24, сможет ли ученик изменить выбранный профиль.

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Выбранный профиль можно будет изменить

Чиновник говорит, что 10 класс – это скорее адаптационный класс, когда профиль не имеет большого значения.

Здесь ученики больше будут наверстывать образовательные разрывы, которые есть после 9 класса. И при формировании своей образовательной траектории в 11 классе его можно изменить,

– сообщил Сташкив.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

В МОН при этом предусматривают, что академические лицеи будут работать отдельно от начальных школ и гимназий. Также должны обновить материальную базу, повысить квалификацию учителей, разработать новые учебные программы и материалы.

На параллели, что важно, должно учиться не менее сотни учеников, чтобы организовать выбор профилей и предметов/курсов. Это должны быть или многопрофильные заведения, или несколько лицеев с разными профилями на одной территории.

Подробнее об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте