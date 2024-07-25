Кабмин согласовал Госстандарт профильного среднего образования: что изменится для учеников

Правительство Украины согласовало Государственный стандарт профильного среднего образования. Его будут применять в академических лицеях (10 – 12 классы), учреждениях профессионального (профессионально-технического), а также профессионального предвысшего и специализированного образования (по получению полного общего среднего образования).

Этот стандарт предусматривает возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию. В частности, учиться по академическому или профессиональному направлению.

Читайте Через 3 года старшеклассники будут учиться уже в новых типах учебных заведений

Правительство утвердило Госстандарт профильного среднего образования

Ученики школ и студенты училищ и колледжей смогут выбирать профиль обучения, который будет предлагать учебные предметы / интегрированные курсы для углубленного или профессионально ориентированного изучения, а также предметы / интегрированные курсы вне профиля.

Учиться по новому стандарту ученичество и студенчество начнет с 1 сентября 2027 года (первая параллель / первый поток Новой украинской школы). До этого будет происходить подготовка к реформе: утверждение типовой образовательной программы и модельных учебных программ различных интегрированных курсов и учебных предметов, пилотирование, изменение сети учебных заведений, в частности создание лицеев и тому подобное. Уже с 2025 года начнется пилотирование стандарта.



Какие предметы будут изучать ученики / МОН

Стандарт внедрит в украинское образование:

выбор профиля обучения, например: математический, STEM, IT, языково-литературный и тому подобное.

часы для изучения учебных предметов / интегрированных курсов по выбору. Количество этих часов растет с каждым годом обучения.

Смотрите также Шмыгаль заявил, что приказ о среднем образовании в условиях войны основательно доработают

Что должны знать ученики о курсах и профилях

Интегрированные курсы / учебные предметы по выбранному профилю: 10 класс – 280, 11 класс – 315, 12 класс – 420.

Интегрированные курсы / учебные предметы вне выбранного профиля: 10 класс – 140, 11 класс – 315, 12 класс – 420.

Обязательные для всех интегрированные курсы / учебные предметы: 10 класс – 840, 11 класс – 630, 12 класс – 420.

Количество часов на обязательные учебные предметы и интегрированные курсы наибольшее в 10 классе. Этот год является адаптационным. Его цель – определиться с выбранным профилем, возможно, по-новому взглянуть на различные предметы. После 10 класса ученики академических лицеев, если нужно, смогут изменить профиль обучения без каких-либо образовательных потерь, связанных с углублением в определенный профиль. Ведь разница между профилями в этот адаптационный год будет минимальной.

Количество часов для обязательных учебных предметов и интегрированных курсов по выбранному профилю пропорционально возрастает от 10 до 12 года обучения. Если будет необходимость, учебное заведение может усилить этими часами предметы или курсы, обязательные для всех профилей.

Часы на выборочные курсы или предметы охватывают как профильные, так и внепрофильные предметы и курсы. Это поможет учебным заведениям полностью реализовать свою академическую свободу, а соискателям образования – развиваться многогранно.

Часы для предметов и курсов по выбору можно перераспределить на обязательные учебные предметы или курсы по выбранному профилю, но НЕ можно добавить к общеобязательным курсам или предметам. Именно такая динамика позволит каждому и каждой изучать именно то, что предусмотрено его / ее индивидуальной образовательной траекторией.

В тексте стандарта использовали термин "класс / группа", учитывая то, что классно-урочная система – одна из возможных форм организации образовательного процесса. Итак, стандарт позволяет формировать переменные группы для изучения отдельных образовательных компонентов (учебных предметов, интегрированных курсов, модулей и т.д.).

Требования к результатам обучения сформировали в завершение 12 года обучения. Зафиксированы основные и углубленные ориентиры для оценивания. Основных должны достичь все соискатели образования, а углубленных те, для кого соответствующая отрасль или несколько отраслей является профилеобразующими. Важно: углубленных ориентиров для оценивания можно достичь полностью или частично. Это зависит от содержания образовательной программы, которую создаст учебное заведение при формировании профилей.

В базовом учебном плане распределение часов подали для учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и специализированного образования. Варианты распределения часов зависят от того, по какому направлению (академическим или профессиональным) учебное заведение будет реализовывать этот Государственный стандарт.

Отдельные варианты базового учебного плана предложены для классов (групп) с обучением на языке коренного народа или национального меньшинства.

Для учреждений профессионального предвысшего образования и учреждений специализированного образования распределение учебной нагрузки (для классов / групп академического направления) приведены в кредитах ЕКТС.

Государственный стандарт профильного среднего образования опубликуют на сайте Кабинета Министров Украины в течение пяти дней с момента его утверждения.