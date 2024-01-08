От чего будет зависит размер гранта, который будут предоставлять на обучение в вузах
Источник:Минобразования Украины
С нового учебного года в Украине будет изменена система финансирования высшего образования. В частности, будут выдавать части студентов гранты на обучение в ЗВО.
Размер гранта будет зависеть от результатов НМТ поступающего. А также – от выбора специальности.
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От чего будет зависит размер гранта на обучение в вузах
Грантовое финансирование будет включать в себя полное или частичное покрытие стоимости обучения.
На полное возмещение стоимости обучения смогут рассчитывать студенты, которые будут иметь лучшие результаты ВНО/НМТ и выбирать специальности, которые в первую очередь нуждается в государстве,
– отметили в Минобразования.
Также будут полностью покрывать стоимость обучения студентам-льготникам.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Частично будут покрывать стоимость обучения студентам, которые получат высокие или средние результаты ЗНО/НМТ.
Сумма частичного покрытия составит от 15 тысяч гривен в год,
– сообщили в МОН.
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В правительстве анонсировали масштабную реформу высшего образования
- В правительстве анонсировали масштабную реформу высшего образования в 2024 году.
- В частности, речь идет об изменении подходов к финансированию и внедрению грантовой системы.
- Студенты смогут учиться благодаря государственному заказу, государственным грантам, льготным кредитам, а также по контрактной форме обучения.
- Возможность бесплатно учиться в ЗВО получат лучшие, согласно конкурсному баллу, абитуриенты.
- Также часть бюджетных мест предоставит льготникам.
- Государственный заказ будет касаться прежде всего специальностей, необходимых государству.
- Государственные гранты, предоставленные студентам, полностью или частично должны покрыть расходы на обучение.
- На размер гранта будут влиять результаты ВНО/НМТ и выбранная специальность.