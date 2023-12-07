В МОН рассказали, как будут реорганизовывать сеть университетов

В Украине модернизируется сеть высших учебных заведений. Это одно из требований ЕС.

Заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий отметил, что Еврокомиссия требует конкретный план модернизации сети учебных заведений. При этом европейцы готовы помочь, в том числе и финансово.

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Как МОН будет реорганизовывать сеть вузов в Украине

Чиновник отметил, что в начале 2024 года уже могут обнародовать законопроект "Предпосылки модернизации сети". В нем пропишут четкие правила распределения, отхода от территориально обособленных структурных подразделений, филиалов и формирование определенных типов университетов.

Также Винницкий подчеркнул, что в вузах нужно развивать науку.

Лучшие топовые университеты мира – это заведения, которые не фокусируются на бакалавриате. Там есть магистерша, аспирантура. Это скорее научные учреждения, а не образовательные,

– заявил чиновник.

И добавил, что еще одной важной функцией вузов есть мировоззренческое развитие студентов. По словам Винницкого, это та вещь, которая требует немного меньших сообществ, не монстров, где 25 – 30 тысяч студентов.

Мы должны помочь молодому человеку найти себя. Для некоторых важна подготовка к рынку труда, и это очень важная функция университетов,

– добавил чиновник.

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Раньше мы писали, что сферу высшего образования в Украине ожидают фундаментальные изменения. Правительство уже приняло соответствующий законопроект. Подробности читайте по ссылке.