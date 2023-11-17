В Минобразования заявили, что количество вузов в Украине нужно уменьшить
Источник:Osvita.ua
В Минобразования считают, что количество вузов в Украине нужно сократить. Ведь в нашем государстве сейчас существует проблема с сетью ЗВО из-за негативных демографических тенденций.
Об этом заявил заместитель главы МОН Михаил Винницкий в эфире программы "Модуль знаний" на Суспильном. Чиновник считает, что сейчас демографическая ситуация не позволяет содержать такое количество университетов.
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В МОН заявили, что количество вузов в Украине нужно уменьшить
Винницкий заявил, что количество вузов в нашем государстве за последние 15 лет почти не изменилось.
15 лет назад среднее количество студентов на одно заведение высшего образования было 6,5 тысячи студентов, сегодня – 3,5 тысячи. Демография свидетельствует, что в следующем году у нас не станет больше 17-летних,
– сообщил заместитель Лисового.
И добавил, что в течение следующих 15 лет демографическая ситуация в Украине будет усложняться.
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Как повлияет реформа высшего образования на работу преподавателей
- В Украине с сентября будущего года стартует реформа высшего образования.
- Так, дистанционная форма обучения должна заменить заочную и вечернюю.
- Заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий заявил, что реформа повлияет на работу преподавателей по-разному.
- По его словам, есть достаточное количество преподавателей, способных действительно предоставить качественные услуги по дистанционному образованию.