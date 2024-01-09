Поступающим будут посылать грантовые деньги на обучение в вузе "на телефон"

С нового учебного года в рамках реформы высшего образования поступающие в ЗВО получат гранты на обучение. Эти деньги они и будут тратить на получение высшего образования.

Грантовые средства при этом будут посылать на их телефон, отметил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий.

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Поступающим будут посылать грантовые деньги на обучение на телефон

Эти деньги поступающие будут получать по аналогии программы "еПоддержка".

После получения гранта абитуриент сам будет выбирать, в какой вуз и на какую специальность поступать. Соответственно, подпишет с этим ЗВО контракт и вложит в него свои средства на получение высшего образования. В большинстве своем поступающий сможет оплатить грантовыми средствами лишь часть стоимости обучения в вузе.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Размер гранта зависит от результата НМТ и будет покрывать большую часть стоимости обучения.

Михаил Винницкий считает, что такая модель финансирования высшего образования будет более справедливой и позволит большему количеству поступающих получать государственную поддержку. По его мнению, количество таких лиц увеличится с 40% до 60%.

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