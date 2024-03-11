Сколько поступающих в Украине получат от государства деньги на обучение

Минобразования предусматривает, что за средства бюджета в будущем будет учиться 30% студентов. Еще 40% будут получать государственные гранты на оплату обучения в вузах.

Об этом говорится в Стратегическом планеи деятельности МОН до 2027 года. Его в ведомстве обнародовали сегодня.

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Сколько поступающих охватят государственной поддержкой

Так, МОН планирует, что 30% студентов учатся по системе полной оплаты обучения за средства бюджета.

При этом 40% студентов получат возможность учиться в вузах за грантовые средства.

В общем финансовую поддержку государство должно предоставить 70% студентов.

Так, Минобразования планирует, что до 2027 года только 30% студентов будут учиться по контракту, то есть полностью оплачивать свое обучение в вузе.

Минобразования обнародовало Стратегический план деятельности

Минобразования Украины представило общественности Стратегический план своей деятельности.

Он будет действовать до 2027 года.

Это ключевой документ, определяющий 9 стратегических приоритетов и цели ведомства на ближайшие годы.

Приоритеты охватывают трансформацию содержания образования, роли педагогов и ученых, системы управления и образовательного пространства, развитие способности менеджмента.

Ознакомиться подробно со Стратегическим планом деятельности МОН до 2027 года можно по ссылке.