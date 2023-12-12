Часть студентов получит гранты на обучение в вузах

В Украине планируют компенсировать стоимость обучения в вузах части студентов. Для этого государство введет гранты.

Такая система должна заработать с сентября 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в ходе конференции.

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В Украине внедрят систему государственных грантов на обучение

Так, МОН инициирует систему государственных грантов, благодаря которым будут компенсировать часть стоимости обучения в вузах. Он должен заработать для бакалавров. Винницкий подчеркнул: это одна из самых масштабных инициатив МОН. Ее скоро внесут на рассмотрение ВРУ.

Гранты можно будет оформить через Дию. Сколько денег получит студент, зависит от того, как он сдаст НМТ. Эту сумму студент и использует для оплаты обучения по контракту.

У государства нет возможности увеличивать госзаказ, поскольку сотни миллиардов идут на оборону. Говорить о том, что мы сможем увеличить госбюджет на образование – нереалистично,

– отметил заместитель Лисового.

И добавил: поэтому государственные средства, направляемые на образование, перераспределят. Винницкий убежден, что такая система поощряет студентов поступать на популярные и востребованные специальности. В частности, программная инженерия и компьютерные науки.

Ранее мы писали, что область высшего образования в Украине ожидают фундаментальные изменения. Правительство уже приняло соответствующий законопроект. Подробности читайте по ссылке.