Минобразования Украины намерено обучать управлять современным университетским сообществом проректоров, деканов, заведующих кафедрами. Ведь управленцы играют важнейшую роль в развитии вузов.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. И рассказал, как будет происходить процесс.

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Лисовой анонсировал подготовку новых управленцев вузов

Глава МОН сообщил, что министерство образования и науки сейчас завершает пилотный проект обучения управленческих команд 6 университетов. Вскоре его намерены развернуть в пределы всеукраинского масштаба.

Наша цель – научить до 1000 управленцев заведений высшего образования (проректоров, деканов, заведующих кафедрами) навыков управления современным университетским сообществом,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, также параллельно будут усиливать роль наблюдательных советов в заведениях высшего образования. Это будут делать для того, чтобы сделать переход к университетской автономии европейского образца.

От того, каково руководство, привлечено ли студенчество, коллектив и бизнес к принятию решений, зависит очень многое,

– заявил Лисовой.