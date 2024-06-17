Заместитель Лисового назвал 5 необходимых изменений в высшем образовании

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий назвал пять необходимых изменений в сфере высшего образования в нашем государстве. И отметил, что их воплощение не произойдет мгновенно.

Ведь все попытки менять образование радикальным способом резкими рывками не работают. По словам чиновника, хотим мы этого или нет, образование является чрезвычайно консервативной отраслью.

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Какие 5 изменений в высшем образовании нужны в Украине

Михаил Винницкий рассказал, почему нужны те или иные изменения и назвал их.

Конкуренция предметов в учебном заведении

Эту норму уже согласовала Верховная Рада, но воплощать ее будут постепенно. Она будет проходить свое эволюционное развитие.

Студент получает субъектность – от его выбора зависит его траектория. Не структурированная программа, как было до сих пор, где куча обязательных курсов. Мы формируем рынок предметов, конкуренцию предметов внутри заведений,

– рассказал Винницкий.

Оптимизация учебных заведений к минимум 10 тысячам студентов

Чиновник уточнил: если учебное заведение маленькое, то в нем нет конкуренции.

Должны дойти до модернизации нашей сети с минимальным количеством студентов в 10 тысяч. Подходит ли это для всех заведений? Очевидно, нет. Консерватория с 10 тысячами студентов не имеет никакого смысла. Присоединять консерваторию к университету Шевченко – тоже никакого смысла. Будут маленькие заведения, но мы должны укрупнять систему,

– говорит заместитель Лисового.

Реформирование магистратуры

Винницкий отметил, что магистратура больше не может быть просто пятым-шестым курсом – это отдельный уровень высшего образования, и сейчас его нужно развивать больше всего.

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать паузу между бакалавриатом и магистратурой. Это даже хорошо,

– считает чиновник.

Сдвиги на аспирантском уровне

Винницкий говорит, что аспирантура превратилась в полную профанацию, где аспиранты делают все реальные доработки, а "50-летний профессор просто записывает себе их в книгу".

И пока эту ситуацию не исправим, инвестировать в научные исследования, доработки нет смысла, а именно они определяют уровень учебного заведения,

– уточнил он.

Соответственно, по словам чиновника, надо отказаться от степени кандидата наук и ввести степень доктора философии. Это будет сущностно другой подход к подготовке ученого.