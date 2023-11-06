В Украине возобновят формульное финансирование ЗВО: что изменится для преподавателей

6 ноября 2023, 16:26
Читати новину українською

Источник:

Osvita.ua

С нового года в нашем государстве возобновят систему формального финансирования вузов. Ставки преподавателей, в частности, не будут зависеть от количества студентов.

Заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями общественного объединения "Прогрессильные" уточнил, что эта система финансирования работала в течение 2020 – 2021 годов. Но ее действие приостановили в прошлом году.

Смотрите также В МОН заявили, что в Украине много преподавателей вузов

В Украине возобновят формульное финансирование вузов

Винницкий отметил, что формулу немного видоизменят. В частности, изменят коэффициент региональной поддержки в пользу ЗВО в прифронтовых регионах.

В общем, принцип распределения средств между учреждениями высшего образования по формульному подходу возвращается с 1 января. Соответственно отвязывается количество ставок от количества студентов,
– уточнил он.

И добавил, что формульное финансирование означает, что ставки преподавателей не будут зависеть от количества студентов. За планирование зарплаты преподавателей будут отвечать конкретные вузы.

Смотрите также В МОН рассказали, когда стартует реформа высшего образования и чего ждать студентам и преподавателям

Как повлияет реформа высшего образования на работу преподавателей

  • В сентябре 2024 года стартует реформа высшего образования.
  • В частности, дистанционная форма обучения заменит заочную и вечернюю.
  • Михаил Винницкий заявил, что реформа повлияет на работу преподавателей по-разному.
  • Также отметил: есть достаточное количество преподавателей, способных действительно предоставить качественные услуги по дистанционному образованию.
  • Винницкий также заявил, что в Украине гораздо больше преподавателей в вузах, чем нужно.
  • Он убежден, что повышать зарплату преподавателям можно только после модернизации сети ЗВО.
Автор: Марія Волошин