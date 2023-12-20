В Украине заработает грантовая система оплаты обучения в вузе: в МОН рассказали об изменениях

С сентября 2024 года в сфере высшего образования должна заработать грантовая система оплаты обучения. То есть поступающий по результатам НМТ получит от государства определенную сумму денег и будет выбирать, на получение образования в котором вузе их потратить.

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий заявил, что МОН изменит действующую систему. Так, 40% студентов ЗВО нашего государства сейчас бюджетники, а 60% – контрактники.

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В Украине введут гранты на обучение в вузах

Чиновник отметил, что уже с сентября 2024 года 60% поступающих будут получать государственную поддержку в разных пропорциях. 40% будут платить за обучение собственные средства. Винницкий убежден, что это будет справедливее.

Заместитель Лесного при этом отметил, что невозможно сейчас спрогнозировать, сколько через несколько лет государству нужно будет менеджеров, журналистов, юристов, даже IT-инженеров и т.д. Но можно спрогнозировать необходимое количество медиков, учителей, энергетиков, выпускников транспортных вузов.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Специальности, где мы можем прогнозировать, остаются в государственном заказе, государство заказывает их у заведений, платит 100% за их подготовку и, возможно, даже предоставляет им повышенную стипендию, если готовы согласиться на гарантированное первое рабочее место, которое предоставляет государство,

– заявил Винницкий.

Другие поступающие смогут получить грант от государства и софинансировать свое образование.

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Как будет действовать грантовая система