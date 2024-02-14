Что МОН планирует изменить в сфере школьного образования в 2024 году

В 2024 году Минобразования планирует немало изменений в сфере школьного образования. Также будет продолжаться воплощение в жизнь важных действующих инициатив.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, чего будут касаться эти изменения. А также уточнил важные новации, которые должны знать ученики и родители.

Смотрите также Чего не имеют права делать ученики в школах во время учебы

Какие изменения произойдут в сфере школьного образования

Чиновник отметил, что в рамках реформы НУШ до 1 сентября 2024 года планируют обеспечить всеми учебниками учеников 7 классов.

Отдельно работаем над учебниками по истории Украины для 11 класса. Они должны охватывать новейшую историю, в частности, период полномасштабного вторжения,

– отметил чиновник.

И отметил, что приоритетных направлений на этот год тоже много. Прежде всего – безопасность учащихся и всех участников образовательного процесса, строительство укрытий и создание безопасных условий обучения.

Второе направление – реформа НУШ в базовом звене и пилотирование профильного среднего образования,

– отметил заместитель Лисового.

Также Минобразования будет помогать украинским ученикам-беженцам, которые находятся за рубежом, не потерять связь с Украиной и одновременно не иметь двойной учебной нагрузки. Работает МОН и над стратегией преодоления образовательных потерь.

Чиновник напомнил и о том, что продолжается реформа школьного питания. Количество школ, где ученики учатся очно, увеличивается, поэтому их надо обеспечивать питанием.