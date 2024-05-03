Регионы получат миллиард гривен на закупку "школьников"

Правительство Украины согласовало порядок распределения 1 миллиарда гривен субвенции на школьные автобусы. Средства будут предоставлять всем регионам пропорционально количеству учеников.

Комиссия Минобразования Украины будет распределять субвенцию пропорционально количеству школьников, которые нуждаются в подвозе. Областные государственные (военные) администрации должны при этом подать соответствующие данные.

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Общины получат средства на "школьники"

В то же время прифронтовые области получат высшую приоритетность. Это, в частности, такие области:

Харьковская;

Днепропетровская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Херсонская;

Черниговская.

Именно в них доступ к очному обучению наиболее затруднен из-за постоянной угрозы обстрелов. Школьные автобусы будут довозить детей в школы с укрытиями,

– рассказали в МОН.

В МОН говорят, что подвоз является еще одной из ключевых инфраструктурных составляющих для возвращения учащихся к очному обучению. Ведь именно благодаря автобусам у общин будет возможность довозить детей до безопасных территорий в школы с укрытиями.

Комиссия МОН формирует предложения по распределению субвенции между областными бюджетами в соответствии с поданными заявками от областных военных администраций.