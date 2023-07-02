Стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих

2 июля 2023, 12:53
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Источник:

osvita.ua

1 июля в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих. Именно через эти кабинеты абитуриенты будут подавать заявления в вузы.

Прием заявлений и документов от поступающих в 2023 году стартует 19 июля – помимо высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений ЗВО. Продлится до 31 июля.

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Стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих

Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Чтобы создать электронный кабинет, нужно указать адрес электронной почты.

Для регистрации электронного кабинета необходимо также внести данные сертификата НМТ (или ВНО) и свидетельства о среднем образовании (аттестата).

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

После активации электронного кабинета нужно ввести/скачать следующую информацию о поступающем:

  • контактный номер телефона;
  • цветную фотографию поступающего (3х4 см);
  • фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Как зарегистрировать электронный кабинет поступающего: видео

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
  • Их регистрация начинается 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.
Автор: Марія Волошин