1 июля в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих. Именно через эти кабинеты абитуриенты будут подавать заявления в вузы.

Прием заявлений и документов от поступающих в 2023 году стартует 19 июля – помимо высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений ЗВО. Продлится до 31 июля.

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Стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих

Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Чтобы создать электронный кабинет, нужно указать адрес электронной почты.

Для регистрации электронного кабинета необходимо также внести данные сертификата НМТ (или ВНО) и свидетельства о среднем образовании (аттестата).

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

После активации электронного кабинета нужно ввести/скачать следующую информацию о поступающем:

контактный номер телефона;

цветную фотографию поступающего (3х4 см);

фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Как зарегистрировать электронный кабинет поступающего: видео

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