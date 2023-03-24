Регистрация на НМТ-2023: все, что нужно знать абитуриентам

24 марта 2023, 13:03
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Источник:

УЦОКО

3 апреля стартует регистрация для участия в НМТ-2023. Продлится она до 3 мая.

Регистрация на тест состоится онлайн. Прежде всего, абитуриенты должны создать персональный кабинет.

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Что следует знать о регистрации на НМТ-2023

Чтобы создать персональные кабинеты, поступающие должны воспользоваться специальным сервисом. Он размещен на вебсайте УЦОКО. Эта функция активируется одновременно с началом регистрации.

Для регистрации на НМТ, абитуриент должен самостоятельно создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО и выполнить в нем следующие действия:

  • внести личные данные и информацию по участию в НМТ;
  • скачать в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
  • подтвердить желание принять участие в НМТ;
  • отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;
  • сформировать Сертификат НМТ в 2023 году.


Как зарегистрироваться на НМТ-2023 / УЦОКО

Копии каких документов необходимы для регистрации

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места обучения, которая подтверждает, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
  • документ, что подтверждает внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП): карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.


Как зарегистрироваться на НМТ-2023 / УЦОКО

Также можно добавить копии:

  • свидетельства об изменении имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о расторжении брака (для лиц, в документах которых есть разногласия в персональных данных);
  • медицинского выводу о создании особых (специальных) условий для прохождения внешней оценки;
  • нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации (для лиц, подающих документы, оформленные на иностранном языке);
  • документа, подтверждающего причину невнесения информации о РНОКПП;
  • документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.

Как выбрать дополнительный предмет

Во время регистрации поступающий сможет выбрать предмет дополнительного блока. А еще населенный пункт в Украине или за границей, где он будет сдавать НМТ.

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Украинский язык и математика будут автоматически указаны в сервисе регистрации. Поступающему нужно будет выбрать из предложенного перечня только один из предметов второго блока НМТ. Выбрать несколько предметов дополнительного блока нельзя, ведь НМТ будет цельным (состоит из двух блоков, в которые будут входить три предмета). Так что регистрация для прохождения тестирования по меньшему или большему количеству предметов невозможна.

После передачи информации на обработку до 7 мая в персональном кабинете можно будет вносить изменения в информацию о:

  • название учебного предмета дополнительного блока, по которому поступающий желает пройти тестирование;
  • населенный пункт в Украине или за границей, где он будет находиться в дни проведения НМТ;
  • потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.

Его поступающий сможет сформировать в своем персональном кабинете в случае подтверждения региональным центром регистрации поступающего для участия в НМТ. Эта функция станет доступна не позднее чем через семь календарных дней со дня передачи информации на обработку.

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин