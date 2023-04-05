Как узнать, состоялась ли регистрация на НМТ-2023 успешно
5 апреля 2023, 21:51Читати новину українською
3 апреля стартовала регистрация на национальный мультипредметный тест. Продлится месяц.
Подтверждением регистрации является Сертификат. Его абитуриент должен сформировать в своем персональном кабинете в случае подтверждения региональным центром регистрации абитуриента для участия в НМТ.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Как узнать, была ли регистрация на НМТ-2023 успешной
Эта функция станет доступна не позднее чем через 7 дней со дня передачи информации на обработку.
Каждый зарегистрированный участник получит на сайте УЦОКО свою информационную страницу – основной канал коммуникации Центра с абитуриентом. Там вы сможете узнать следующую информацию:
Читайте Календарь проведения НМТ-2023: основные даты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.