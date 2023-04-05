Как узнать, состоялась ли регистрация на НМТ-2023 успешно

5 апреля 2023, 21:51
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3 апреля стартовала регистрация на национальный мультипредметный тест. Продлится месяц.

Подтверждением регистрации является Сертификат. Его абитуриент должен сформировать в своем персональном кабинете в случае подтверждения региональным центром регистрации абитуриента для участия в НМТ.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Как узнать, была ли регистрация на НМТ-2023 успешной

Эта функция станет доступна не позднее чем через 7 дней со дня передачи информации на обработку.

Каждый зарегистрированный участник получит на сайте УЦОКО свою информационную страницу – основной канал коммуникации Центра с абитуриентом. Там вы сможете узнать следующую информацию:

Чтобы войти на информационную страницу, нужны номер и PIN-код, указанные в сертификате, который вы сформируете при регистрации.

Читайте Календарь проведения НМТ-2023: основные даты

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин