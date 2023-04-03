Сколько будет продолжаться процесс регистрации каждого участника НМТ-2023
Источник:УЦОКО
3 апреля стартовала регистрация участников национального мультипредметного теста. Эта опция будет доступна в течение месяца – до 3 мая.
При этом процесс регистрации каждого участника НМТ будет продолжаться в течение недели.
Важно Стартовала регистрация на НМТ-2023: все, что нужно знать абитуриентам
Сколько будет продолжаться процесс регистрации участника НМТ
Чтобы успешно зарегистрироваться на НМТ, абитуриент должен зарегистрировать свой персональный кабинет и загрузить туда необходимые документы и информацию.
После этого участник сможет сформировать сертификат участника НМТ. Последний одновременно является подтверждением регистрации на тестирование.
Внести изменения в свои данные, в частности по выбранному предмету по выбору или месту прохождения НМТ, поступающий сможет до 7 мая.
Так, возможность сформировать сертификат НМТ в персональном кабинете появится через 7 дней после регистрации.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.