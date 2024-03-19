На НМТ можно зарегистрироваться через Дию

Будущие участники национального мультитеста в 2024 году могут зарегистрироваться на тестирование благодаря приложению Дія. Но сначала надо создать персональный кабинет.

Так, при регистрации на НМТ-2024 необходимо в е-кабинете отдельно загрузить только документ об образовании. Зато все личные данные об участнике НМТ будут внесены в систему автоматически.

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Как зарегистрироваться на НМТ через Дию

Такое автоматическое внесение абитуриентами личных данных не требует их подтверждения. Так, абитуриенту не надо загружать копии документов, которые подтверждают внесенные им личные данные.

Также региональному центру оценивания качества образования не нужно будет тратить дополнительное время на верификацию личных данных, что ускорит процедуру регистрации.

Стартовала регистрация на НМТ-2024

В 2024 году уже стартовала регистрация на НМТ.

Подавать документы онлайн можно с 14 марта.

Стать участником тестирования стоит до 11 апреля.

До 15 апреля зарегистрированный участник сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.

Зарегистрироваться можно также в дополнительный период – в течение 10 – 15 мая.

Но это смогут сделать только те, кто не смог зарегистрироваться на НМТ-2024 по уважительным причинам во время основного периода или получил отказ.