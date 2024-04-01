Какой предмет на выбор является самым популярным среди участников НМТ-2024
Источник:УЦОКО
В Украине продолжается регистрация на национальный мультипредметный тест в 2024 году. Стать участником нынешнего НМТ можно до 11 апреля включительно.
Так, уже более 228 тысяч человек воспользовались специальным сервисом на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования. Более 213 тысяч из них прислали внесенную в регистрационную форму информацию и копии документов.
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Как продолжается регистрация на НМТ-2024
На сегодня почти 200 тысяч человек получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2024 года.
Желание проходить тестирование во временных экзаменационных центрах, которые создадут в Украине, изъявили 196 522 человека, а за рубежом – 17 161 человек.
Выбирая предмет дополнительного блока НМТ, поступающие отдают предпочтение иностранным языкам (95 525 человек) и биологии (40 810 человек),
– сообщили в УЦОКО.
И добавили, что 37 555 человек изъявили желание сдавать четвертым предметом географию, 31 506 человек – украинскую литературу, 5600 человек – физику, 2687 человек – химию.
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Что нужно знать об НМТ в 2024 году
- Регистрация на мультитест в 2024 году стартовала 14 марта.
- Стать участником тестирования можно до 11 апреля включительно.
- До 15 апреля зарегистрированный участник сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.
- Основная сессия стартует 14 мая и продлится до 19 июля.
- Участники будут сдавать четыре предмета: три обязательных и один – на выбор.