Как зарегистрироваться на НМТ с помощью приложения Дия

Сегодня, 6 марта, началась регистрация на НМТ в 2025 году. Зарегистрироваться на тестирование можно, в частности, благодаря приложению Дия.

Для этого потенциальному абитуриенту достаточно иметь ID-карту или загранпаспорт в Дии. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Как зарегистрироваться на НМТ благодаря Дии

Как известно, по созданию персонального кабинета с помощью специального сервиса, размещенного на вебсайте УЦОКО, начинается регистрация для участия в НМТ. Сначала надо указать личные данные (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП), фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность). Это можно сделать с помощью приложения Дія или путем самостоятельного заполнения формы в регистрационном сервисе.

Регистрация с использованием приложения Дия ускорит процесс прохождения этого шага и дальнейшие сроки проверки данных абитуриента. Участнику достаточно отправить копию цифрового паспорта – и персональные данные, необходимые для регистрации, будут загружены в сервис регистрации автоматически.

Кроме того, не нужно будет дополнительно загружать копии паспорта и карточки налогоплательщика вручную.

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Какой алгоритм регистрации

Так, участник после того, как зашел на страницу специального сервиса "Регистрация для участия в НМТ" и ознакомился с предложенным документами, должен нажать на кнопку "Начать регистрацию".

Затем стоит выбрать опцию "Создать с помощью Дии", далее нажать на QR-код или отсканировать его камерой смартфона, на котором установлена Дия, и подтвердить отправку копии паспорта Дия.Подписью.

Далее в сервисе регистрации надо заполнить короткую стандартную форму, в частности:

указать контактную информацию;

выбрать категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет";

указать учебный предмет на выбор среди предложенного перечня;

выбрать населенный пункт в Украине, где планируете находиться в дни проведения экзамена, или населенный пункт за рубежом, где хотите пройти НМТ;

загрузить копию документа об образовании (если вы выпускник 2025 года – загрузить справку с места учебы, если закончили школу в предыдущие годы – копию аттестата).

После этого обязательно надо нажать соответствующую кнопку в сервисе, чтобы ваши данные пошли на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Персональный кабинет является каналом коммуникации будущего участника НМТ с региональным центром оценивания качества образования: здесь он будет получать сообщения об успешной регистрации.

Вход в персональный кабинет также возможен с помощью Дия.Подписи. Для этого необходимо открыть страницу персонального кабинета, выбрать вариант "Вход с помощью приложения Дия", нажать на QR-код или сканировать его камерой смартфона, на котором есть Дия, и пройти проверку по фото.