Нужно ли обязательно ID-карту для регистрации и сдачи НМТ-2025

Наличие ID-карты для регистрации и составления НМТ не обязательно для участников мультитеста в 2025 году. При этом и для тех, кто будет сдавать тестирование в Украине, и для тех, кто – за ее пределами.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НУШ.

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Какие документы нужны для регистрации на НМТ-2025

Вакуленко уточнила, что перечень паспортных документов, с которыми можно регистрироваться на мультитесте, достаточно широк. Это документы, определены пунктом 1 части первой статьи 13 Закона Украины“ О Едином государственном демографическом реестре и документах, что подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус” .

В частности, это может быть паспорт-книжечка, паспорт для выезда за границу, водительское удостоверение. Важно, что со свидетельством о рождении зарегистрироваться нельзя,

– сообщила глава УЦОКО.

Документы можно как скачать при регистрации самостоятельно, так и воспользоваться приложением Дия.

Если участник выберет регистрацию через приложение, документы, какие в ней есть, подтянутся автоматически, поэтому паспортный документ, документ о присвоении РНОКПП, свидетельство о полном общем среднем образовании сканировать не потребуется,

– заметила Вакуленко.

И напомнила, что во время военного положения ID-карты действуют, даже если истек указанный на них срок действия – документ действует до окончания военного положения. Его также можно подавать для регистрации на НМТ, с таким документом участника/участника допустят для прохождения оценки.

Что касается свидетельства о полном общем среднем образовании – в 2025, как и во все последние годы, участник НМТ имеет право подать при регистрации документ любой страны, который свидетельствует о получении полного общего среднего образования,

– добавила она.

Если участник или участник еще учится в последнем классе на момент регистрации или даже сдачи теста, то подает справку от школы о том, что завершит получение полного среднего образования в учебный год составления НМТ. Если диплом (свидетельство) или справка на иностранном языке, то дополнительно подается нотариально заверенный перевод на украинский язык документов, предоставленных для регистрации, резюмировала Вакуленко.