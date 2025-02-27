Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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Які документи потрібні для реєстрації на НМТ-2025

Вакуленко уточнила, що перелік паспортних документів, з якими можна реєструватися на мультитест, досить широкий. Це документи, визначені пунктом 1 частини першої статті 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

Зокрема, це може бути паспорт-книжечка, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія. Важливо, що зі свідоцтвом про народження зареєструватись не можна,

– повідомила очільниця УЦОЯО.

Документи можна як завантажити при реєстрації самостійно, так і скористатися застосунком Дія.

Якщо учасник обере реєстрацію через застосунок, документи, які в ній є, підтягнуться автоматично, тож паспортний документ, документ про присвоєння РНОКПП, свідоцтво про повну загальну середню освіту сканувати не буде потрібно,

– зауважила Вакуленко.

І нагадала, що під час воєнного стану ID-картки є чинними, навіть якщо минув зазначений на них термін дії – документ чинний до закінчення воєнного стану. Його також можна подавати для реєстрації на НМТ, з таким документом учасника/учасницю допустять для проходження оцінювання.

Що стосується свідоцтва про повну загальну середню освіту – у 2025, як і в усі останні роки, учасник НМТ має право подати при реєстрації документ будь-якої країни, який засвідчує здобуття повної загальної середньої освіти,

– додала вона.

Якщо учасник чи учасниця ще навчається в останньому класі на момент реєстрації чи навіть складання тесту, то подає довідку від школи про те, що завершить здобуття повної середньої освіти у навчальний рік складання НМТ. Якщо диплом (свідоцтво) чи довідка іноземною мовою, то додатково подається нотаріально засвідчений переклад українською мовою документів, наданих для реєстрації, резюмувала Вакуленко.