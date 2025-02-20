Когда и как будет происходить регистрация на НМТ в 2025 году

В течение 6 марта – 3 апреля продлится регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в 2025 году. Она состоится дистанционно.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Что нужно знать выпускникам о регистрации на мультитест и какие документы нужны, читайте дальше.

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Что стоит знать о регистрации на НМТ-2025

Для регистрации для участия в НМТ потенциальному абитуриенту нужно самостоятельно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования. И выполнить в нем следующие действия:

внести личные данные и информацию об участии в НМТ;

загрузить в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;

подтвердить желание принять участие в НМТ;

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;

сформировать Сертификат НМТ 2025 года.

Важно! Создать электронный кабинет можно будет с 6 марта 2025 года.

Какие копии документов нужны для регистрации

В персональный кабинет абитуриенту необходимо обязательно загрузить сканкопии таких документов:

паспортный документ или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ;

документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места учебы, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2025 году (для выпускников этого года), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

документ, подтверждающий внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН): карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины, в который внесены данные о РНУКПН.

Выбор города прохождения НМТ

Во время регистрации абитуриент сможет выбрать предмет дополнительного блока и населенный пункт в Украине или за рубежом, где он будет находиться в дни проведения НМТ.

Эту информацию используют для распределения участников по временным экзаменационным центрам.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как обозначить предмет на выбор

Учебные предметы, которые вошли в основной блок НМТ, – украинский язык, математика и история Украины, – автоматически указаны в сервисе регистрации, поэтому абитуриенту нужно выбрать из предложенного перечня только один из предметов второго блока НМТ.

Выбрать несколько предметов дополнительного блока нельзя, ведь НМТ будет целостным (будет состоять из двух блоков по два предмета, всего четыре предмета), поэтому регистрация для прохождения тестирования по меньшему или большему количеству предметов невозможна.

Также при необходимости участник УНТ сможет выбрать язык, на котором желает получить задания сертификационной работы по математике, истории Украины, биологии, географии, физики или химии. В 2025 году поступающие, которые учились на языках национальных меньшинств, смогут выбрать для сдачи вышеупомянутых предметов венгерский, польский румынский, крымскотатарский языки.

Можно ли изменить персональные данные в е-кабинете

После отправки информации на обработку до 8 апреля в персональном кабинете можно будет изменить информацию о:

название учебного предмета дополнительного блока, по которому поступающий желает пройти тестирование;

населенный пункт в Украине или за рубежом, где он будет находиться в дни проведения НМТ;

потребность в прохождении УМТ во время дополнительных сессий.

Как подтвердить регистрацию на НМТ

Подтверждением факта регистрации для участия в УМТ является Сертификат. Его абитуриент сможет сформировать в своем персональном кабинете в случае подтверждения региональным центром регистрации поступающего для участия в НМТ.

Эта функция станет доступной не позднее чем через семь календарных дней со дня отправки информации на обработку.

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Какие есть другие особенности регистрации на НМТ

При необходимости при регистрации добавляют копии:

свидетельства о смене имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о расторжении брака (для лиц, в документах которых есть расхождения в персональных данных);

медицинского заключения о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания по форме первичной учетной документации № 086-3 / о "Медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания", утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины от 29 августа 2016 года № 1027/900 (для лиц с особыми образовательными потребностями);

нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации (для лиц, которые подают документы, оформленные на иностранном языке);

документа, подтверждающего причину невнесения информации о РНОКПП;

документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.

В случае отсутствия по уважительной причине (похищение, потеря и т.д.) документа, подтверждающего информацию об образовании, для регистрации на НМТ может быть использована Выписка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования по документам об образовании и информации об обучении лица, которую можно сформировать на вебсайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования по ссылке.

Возможна ли регистрация с помощью Дии

Будущие участники НМТ могут зарегистрироваться для участия в НМТ с помощью приложения Дия. В таком случае при регистрации на НМТ-2025 необходимо в е-кабинете отдельно загрузить только документ об образовании.

Зато все личные данные об участнике мультитеста будут внесены в систему автоматически.

Такое автоматическое внесение поступающими личных данных не требует их подтверждения, то есть абитуриенту не надо загружать копии документов, подтверждающих внесенные им личные данные.

Также региональному центру оценивания качества образования не нужно будет тратить дополнительное время на верификацию личных данных, что ускорит процедуру регистрации.