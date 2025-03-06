Стартовала регистрация на НМТ в 2025 году

6 марта стартовал основной период регистрации лиц, которые намерены сдавать национальный мультипредметный тест. Продлится до 3 апреля 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Зарегистрироваться на НМТ можно различными способами.

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Началась регистрация на НМТ

Так, абитуриенты могут регистрироваться на тестирование с помощью специального сервиса, который станет активным 6 марта в 00:01, создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО. Также это можно сделать автоматически, воспользовавшись приложением Дия, или путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

После создания персонального кабинета надо выполнить в нем следующие действия:

указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", сведения об учебном заведении (для выпускников текущего года), в случае необходимости поставить отметку о прохождении НМТ во время дополнительных сессий, указать на необходимость создания особых (специальных) условий), выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом, где абитуриент / абитуриентка планирует находиться в дни проведения НМТ, а также язык сдачи предметов сертификационной работы; загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов (их перечень программа определит автоматически в соответствии с внесенными регистрационными данными):

документа, содержащего информацию об образовании: справки с места учебы, которая подтверждает, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2025 году (для нынешних выпускников), или один из следующих документов: документ о полном общем среднем образовании, документ о полученном образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста, документ о полученной образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, документ о полученной степени высшего образования, выписка из Реестра документов об образовании ЕГЭБО, которая подтверждает наличие в нем одного из указанных в этом подпункте документов об образовании (для выпускников);

справки о языке обучения (для поступающих / поступающих, желающих получить задания сертификационной работы по математике, и/или истории Украины, и/или биологии, и/или географии, и/или физики, и/или химии на языке коренного народа или национального меньшинства);

медицинского заключения о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания по форме первичной учетной документации № 086-3 / о "Медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания", утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины от 29 августа 2016 № 1027 / 900 (для лиц с особыми образовательными потребностями);

3. подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав на соответствующую кнопку в сервисе.

Какие основные даты нужно знать

До 8 апреля зарегистрированные смогут в персональных кабинетах внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором желают пройти НМТ).

В дополнительный период (9 – 14 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ во время дополнительных сессий лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировались в основной период регистрации, но им отказали. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.

З 4 мая для зарегистрированных участников основных сессий НМТ появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительных сессий смогут это сделать с 11 июля.

В рубрике "Процедура регистрации" подробно описали, как зарегистрироваться, какие документы нужно подготовить, какие требования к их загрузке, как проверить состояние обработки регистрационных документов, как внести изменения в регистрационные данные, что делать, если отказано в регистрации, и тому подобное.