Могут не допустить к тестированию: как успешно зарегистрироваться на НМТ-2026
- Основной период регистрации на НМТ-2026 продлится с 5 марта по 2 апреля 2026 года.
- Можно регистрироваться с помощью Дії или самостоятельно в специальном сервисе.
- Алгоритм – в новости.
5 марта стартует основной период регистрации на национальный мультитест в 2026 году. Продлится до 2 апреля 2026 года.
Украинский центр оценивания качества образования уже определил порядок регистрации. 24 Канал рассказывает подробный алгоритм.
Как зарегистрироваться на НМТ в 2026 году?
Для регистрации на НМТ выпускники должны создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО. Это можно сделать с помощью Дии или заполнив форму в регистрационном сервисе.
С помощью Дии
Автоматически заполнить свои данные поможет Дия. Если выпускники создают персональный кабинет с помощью приложения, должны прислать копию цифрового паспорта. Документы после этого подтянутся автоматически. Нужно зайти на страницу специального сервиса "Регистрация для участия в НМТ", ознакомиться с предложенным документами и нажать кнопку "Начать регистрацию". Затем выбираете опцию "Создать с помощью Дии", сканируете QR-код камерой смартфона и подтверждаете отправку копии паспорта Дия.Подписью.
После создания персонального кабинета выполните в нем следующие действия:
укажите регистрационные данные;
2. загрузите сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов, в частности:
справки с места учебы, которая подтверждает, что вы заканчиваете 11 класс в этом году или о полном общем среднем образовании, об образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста, о полученной степени в колледже, о полученной степени в вузе;
справки о языке обучения (для тех, кто хочет сдавать НМТ на языке нацменьшинства);
медицинского заключения о создании особых условий для сдачи тестирования, если нужно.
3. Отправьте внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования.
Самостоятельно
Если вы создаете персональный кабинет в специальном сервисе самостоятельно, должны указать личные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, данные паспорта, идентификационный код. Также надо указать, когда вы закончили школу – в этом году или в предыдущие годы.
Важно не забыть выбрать один из дополнительных предметов, который вы хотите сдавать четвертым на тестировании. Также – населенный пункт, где намерены проходить НМТ. Если вы хотите сдавать тестирование на языке нацменьшинств, надо указать язык.
Выпускники также должны загрузить копии документов. В частности, копию справки с места учебы, которая подтверждает завершение школы. Для документа есть образец: на нем должен быть штамп школы и подпись директора. Без справки стать участником НМТ невозможно.
Какое сообщение ожидать?
Будущим участникам НМТ также советуют просматривать информацию в персональном кабинете. Они или получат сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат, или сообщение о необходимости исправить недостатки. Доработать замечания надо как можно быстрее и еще раз отправить все на проверку до 7 апреля.
Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.
К этому времени можно еще изменить выбранный предмет, язык, населенный пункт и информацию о необходимости в прохождении НМТ во время дополнительных сессий или создания спецусловий.
Если выпускник хочет отказаться от участия в тестировании, должен подать в соответствующий региональный центр оценивания качества образования заявление об отмене регистрации для участия в НМТ. Это надо сделать до 16 апреля включительно.
Как будет проходить НМТ-2026?
В этом году на НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия тестирования будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных изменений в тесты вносить не будут.
На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.