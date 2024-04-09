Кто должен регистрироваться на дополнительную сессию НМТ-2024

В Украине до 11 апреля включительно можно зарегистрироваться на национальный мультитест в 2024 году. А до 15 апреля еще исправить недостатки, чтобы не потерять шанс на сдачу тестирования.

Сдавать тестирование можно в рамках основной и дополнительной сессии. Основная продлится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная – в течение 11 – 19 июля, передает Образование 24.

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Кто должен регистрироваться на дополнительную сессию

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира рассказала, кому из будущих участников нынешнего тестирования стоит регистрироваться на дополнительную сессию.

Это касается только тех участников, которые не создавали вообще кабинеты на странице УЦОКО, пропустили этот период или же им отказали из-за невозможности предоставить надлежащие документы,

– отметила Вакуленко.

И добавила, что такие лица могут зарегистрироваться на дополнительную сессию с 10 по 15 мая. До 19 мая они могут изменить место проведения испытания или четвертый предмет НМТ, исправить ошибки.

Мы также информировали о том, что будущим участникам стоит проверить свои персональные кабинеты. В частности, состояние регистрации на НМТ. Кому-то могут в ней отказать. Что нужно сделать, читайте по ссылке.