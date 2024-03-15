Куда обращаться, если возникли проблемы с регистрацией на НМТ

15 марта 2024, 20:56
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В Украине 14 марта началась регистрация на национальный мультитест в 2024 году. Она продлится до 11 апреля включительно.

Будущие участники тестирования при этом в случае необходимости или возникновения проблем при регистрации могут обратиться за помощью к специалистам. Для этого будут работать специально созданные пункты регистрации.

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Куда обращаться, если возникнут трудности при регистрации

Такие специальные пункты создали в разных регионах Украины для помощи участникам НМТ, которые будут нуждаться в консультации при регистрации.

Всего функционирует 45 пунктов регистрации на тестирование. Они расположены в областных и районных центрах.

Также в пункты регистрации можно обратиться за технической помощью.

Отметим, что регистрация продолжается в безбумажной форме, то есть полностью дистанционно с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Подробно с перечнем пунктов можно ознакомиться по ссылке.

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Что стоит знать об НМТ в 2024 году

  • В 2024 году НМТ будет предусматривать проверку по четырем предметам: трем обязательным и одному на выбор.
  • Тестирование продлится в течение основной и дополнительной сессий.
  • Даты основной сессии – 14 мая – 25 июня, дополнительной – 11 – 19 июля.
  • Участники НМТ получат результаты до 2 и 26 июля.
  • Дата будет зависеть от того, сдавали ли они экзамен во время основной сессии или дополнительной.
Автор: Марія Волошин