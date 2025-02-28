Почему могут отказать в регистрации на НМТ и что делать

6 марта стартует регистрация на национальный мультипредметный тест. Продлится до 3 апреля включительно.

Указанные данные и копии необходимых документов для регистрации проверяют сотрудники Украинского центра оценивания качества образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Вступление 2025.

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Причины отказов в регистрации на НМТ

Тем, кто намерен участвовать в нынешнем тестировании, стоит серьезно относиться к этапу регистрации на НМТ. При этом помнить, почему могут в ней отказать. Вот основные причины:

вы предоставили ложную информацию;

вы не загрузили копии документов;

вы загрузили копии документов, которые не соответствуют требованиям;

вы имеете особые медицинские потребности, а в центре тестирования вам не могут создать специальные условия.

Так, в случае отказа в регистрации надо:

если с документами будут проблемы, то вас об этом сообщат в личном кабинете, и у вас будет время их исправить;

в УЦОКО можно подать апелляционное заявление об отказе в регистрации.

Если по медицинским причинам в пункте тестирования для вас не смогут создать определенные условия, вы сможете поступать в вуз без НМТ.

Официальный отказ будет основанием для льготных условий поступления, то есть вы сможете участвовать в конкурсном отборе по результатам собеседования.

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Что известно об НМТ в 2025 году