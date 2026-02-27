Этим абитуриентам могут отказать в регистрации на НМТ-2026

На следующей неделе стартует регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Тестирование вместо этого начнется во второй половине мая.

Отдельным выпускникам могут отказать в регистрации. Об этом сообщает "Вступ-инфо" в телеграмме.

Кому могут отказать в регистрации на НМТ?

Отказ абитуриент может получить, если при создании персонального кабинета он:

️ указал ложную информацию;

️ не загрузил все необходимые документы;

️ подал копии документов, не соответствующие требованиям законодательства.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.

Также отказать в регистрации на тестирование могут в том случае, если нет возможности обеспечить особые (специальные) условия, указанные в медицинском заключении.

Официальный отказ в таком случае дает возможность абитуриенту с особыми образовательными потребностями сдавать вступительный экзамен непосредственно в учебном заведении, куда он планирует поступать,

– отметили в сообщении.

Как будет происходить регистрация на мультитест?

Регистрация на НМТ будет происходить онлайн на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Персональный кабинет можно создать автоматически через Ди или путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

Предусмотрели два периода регистрации – основной и дополнительный.

Основной продлится с 5 марта до 2 апреля включительно. Дополнительный – в течение 11 – 16 мая.

Приглашение на тестирование разместят в персональных кабинетах

Как будет происходить НМТ-2026?