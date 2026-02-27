Укр Рус
27 февраля, 22:35
Этим абитуриентам могут отказать в регистрации на НМТ-2026

Мария Волошин
  • Отдельным абитуриентам могут отказать в регистрации на НМТ-2026.
  • Кому именно и по каким причинам – читайте в новости.

На следующей неделе стартует регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Тестирование вместо этого начнется во второй половине мая.

Отдельным выпускникам могут отказать в регистрации. Об этом сообщает "Вступ-инфо" в телеграмме.

Кому могут отказать в регистрации на НМТ?

Отказ абитуриент может получить, если при создании персонального кабинета он:

  • ️ указал ложную информацию;
  • ️ не загрузил все необходимые документы;
  • ️ подал копии документов, не соответствующие требованиям законодательства.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.

Также отказать в регистрации на тестирование могут в том случае, если нет возможности обеспечить особые (специальные) условия, указанные в медицинском заключении.

Официальный отказ в таком случае дает возможность абитуриенту с особыми образовательными потребностями сдавать вступительный экзамен непосредственно в учебном заведении, куда он планирует поступать, 
– отметили в сообщении.

Как будет происходить регистрация на мультитест?

  • Регистрация на НМТ будет происходить онлайн на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

  • Персональный кабинет можно создать автоматически через Ди или путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

  • Предусмотрели два периода регистрации – основной и дополнительный.

  • Основной продлится с 5 марта до 2 апреля включительно. Дополнительный – в течение 11 – 16 мая.

  • Приглашение на тестирование разместят в персональных кабинетах

Как будет происходить НМТ-2026?

  • В 2026 году участники НМТ будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

  • Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.

  • Мультитест будет в течение одного дня в рамках двух этапов.

  • Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.

  • Принципиальных системных изменений в тесты НМТ в 2026 году вносить не будут.