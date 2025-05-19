Топ университетов Украины, в которых можно получать ИТ-образование
- Рейтинг лучших университетов в Украине, где можно учиться на ИТ, содержит 10 учебных заведений, среди которых лидирует Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
- Оценка высших учебных заведений базируется на таких показателях как исследования в области компьютерных технологий, качество преподавания, научная производительность и результаты трудоустройства выпускников.
ИТ-специальности очень популярны среди украинских абитуриентов. Поэтому поступающие тщательно анализируют и выбирают, в каком вузе хотят получать высшее образование.
Об этом информирует 24 Канал. Чтобы исследовать лучшие украинские ЗВО для изучения ИT-специальностей, образовательный портал Education.ua проанализировал различные рейтинги.
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Рейтинг лучших университетов, где стоит осваивать ИТ
Поступающим 2025 года, которые мечтают стать нужными IT-специалистами, стоит принять во внимание то, как сформировалась десятка лучших университетов, где можно получить профильное высшее образование.
Поэтому 10 ведущих ЗВО, где лучше учиться на ИТ, такой:
1. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
2/3. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
2/3. Национальный университет "Львовская политехника".
4. Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
5/6. Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
5/6. Национальный авиационный университет.
7. Харьковский национальный университет имени Каразина.
8/9. Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.
8/9. Винницкий национальный технический университет.
10. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".
Заметим, что некоторые вузы в рейтинге разделили между собой места, ведь набрали одинаковое количество баллов.
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Какие показатели учли при создании рейтинга
В этом списке учтены рейтинги, которые оценивают вузы по разным показателям.
EduRank 2024 учитывает исследования в области компьютерных технологий и количество упоминаний о них в других работах.
QS World University Rankings 2024 оценивает, в частности, качество преподавания, цитирование исследований, научную производительность, возможности и результаты трудоустройства.
Рейтинг редакции ИТ-сообщества DOU – количество зачисленных студентов в 2024 году в различные ЗВО.
Также учтен рейтинг по количеству поданных заявлений от абитуриентов в 2024 году по данным из ЕГЭБО.
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Куда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами
По подсчетам редакции ИТ-сообщества DOU, поступающие с самыми высокими баллами традиционно выбирают Украинский католический университет, где средневзвешенный конкурсный балл первокурсников – 188, а минимальный балл зачисленных – 178. Этот вуз, к слову, частный.
Высокие результаты и у поступающих на айти в Киево-Могилянской академии (189 баллов) и Киевской школе экономики (179 баллов). На четвертом месте – Американ Юниверсити Киев (176 баллов), который, как и УКУ, является частным заведением, поэтому не имеет бюджетных мест.