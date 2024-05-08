Какие вузы являются лидерами в Украине по показателям Scopus 2024 года
Источник:Osvita.ua
Обнародовали ежегодный рейтинг вузов Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus. Он основывается на показателях цитирования научных статей, опубликованных ЗВО или их специалистами.
Рейтинг создали по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2024 года. Она постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам.
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Какие вузы являются лидерами по показателям Scopus 2024 года
В эту базу попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.
В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанный на числе научных публикаций и количества их цитирований.
Самый высокий индекс среди украинских ЗВО имеет Киевский национальный университет имени Шевченко.
Второе место рейтинга занял Харьковский национальный университет имени Каразина.
На третьей позиции – Львовский национальный университет имени Франко.
Рейтинг других вузов вы можете посмотреть в таблице.
Рейтинг вузов по показателям базы данных SCIVERSE SCOPUS
|МЕСТО ￬
|УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
|КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ
|КОЛИЧЕСТВО ЦИТИРОВАНИЙ
|ИНДЕКС ХУЖЕ 2024
|ИНДЕКС ХУЖЕ 2023
|РАЗНИЦА (2024–2023)
|1
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|26233
|207173
|129
|117
|12
|2
|Харьковский национальный университет имени Каразина
|13961
|101782
|89
|85
|4
|3
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|10060
|73255
|78
|74
|4
|4
|Одесский национальный университет имени Мечникова
|4816
|37046
|75
|72
|3
|5
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|13033
|62583
|74
|70
|4
|6 (+1)
|Сумской государственный университет
|5341
|54293
|73
|62
|11
|7 (-1)
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|5031
|29500
|70
|69
|1
|8 (+1)
|Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
|2614
|23353
|66
|60
|6
|9 (-1)
|Национальный университет "Львовская политехника"
|13291
|68814
|65
|61
|4
|10
|Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|1 962
|24114
|63
|59
|4
|11
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|6798
|33382
|59
|57
|2
|12 (+1)
|Днепровский государственный медицинский университет
|1 225
|24353
|58
|53
|5
|13 (+4)
|Харьковский национальный медицинский университет
|2969
|21590
|57
|48
|9
|14 (+1)
|Национальный медицинский университет имени Богомольца
|2928
|15977
|57
|51
|6
|15 (-3)
|Донецкий национальный медицинский университет
|1 689
|13784
|57
|55
|2
|16 (-2)
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|5353
|27467
|54
|52
|2
|17 (+2)
|Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика
|1846
|15175
|53
|45
|8
|18 (-2)
|Украинский государственный химико-технологический университет
|2014
|15531
|51
|48
|3
|19 (-1)
|Ужгородский национальный университет
|3942
|22436
|50
|47
|3
|20
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|788
|9829
|48
|45
|3
|21
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|3896
|19245
|46
|42
|4
|22
|Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт"
|2797
|17400
|44
|41
|3
|23 (3)
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|1 199
|9976
|43
|38
|5
|24 (-1)
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|4850
|18994
|42
|40
|2
|25 (+2)
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|3783
|13840
|41
|37
|4
|26 (-2)
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|1 075
|7362
|41
|40
|1
|27 (10)
|Национальный авиационный университет
|4458
|18070
|40
|31
|9
|28 (+21)
|Межрегиональная академия управления персоналом
|798
|4641
|40
|29
|11
|29 (-4)
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|2538
|11062
|39
|38
|1
|30 (-1)
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|2222
|10411
|39
|36
|3
|31 (-1)
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|1 530
|11650
|38
|35
|3
|32 (-4)
|Таврический национальный университет имени Вернадского
|1 083
|8733
|38
|36
|2
|33 (-2)
|Криворожский государственный педагогический университет
|537
|5191
|38
|35
|3
|34 (+6)
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|1 354
|7488
|37
|30
|7
|35 (-1)
|Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского
|1 993
|14296
|36
|32
|4
|36 (-4)
|Национальный лесотехнический университет Украины
|565
|6870
|36
|33
|3
|37 (+4)
|Западноукраинский национальный университет
|1 576
|6728
|36
|30
|6
|38 (-5)
|Криворожский национальный университет
|1 036
|6551
|36
|33
|3
|39 (+13)
|Национальный университет гражданской защиты Украины
|746
|4738
|35
|28
|7
|40 (-5)
|Винницкий национальный технический университет
|1 568
|7421
|34
|32
|2
|41 (+10)
|Сумской национальный аграрный университет
|1 162
|6823
|34
|28
|6
|42 (+5)
|Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова
|1 711
|5707
|34
|29
|5
|43 (-5)
|Украинский государственный университет науки и технологий
|2286
|8783
|33
|31
|2
|44 (-5)
|Национальный университет "Одесская политехника"
|1 674
|7171
|33
|30
|3
|45
|Национальный университет пищевых технологий
|1 186
|6426
|33
|29
|4
|46 (-10)
|Донецкий национальный технический университет
|1 759
|6128
|33
|32
|1
|47 (-5)
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|801
|6004
|33
|30
|3
|48 (+2)
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|1 598
|8543
|32
|28
|4
|49 (-3)
|Одесский национальный технологический университет
|1 303
|5954
|32
|29
|3
|50 (-7)
|Буковинский государственный медицинский университет
|1894
|5055
|32
|30
|2
|51 (+20)
|Херсонский государственный университет
|651
|3827
|32
|24
|8
|52 (+1)
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|1 522
|8032
|31
|27
|4
|53 (-9)
|Национальный фармацевтический университет
|1879
|7129
|30
|29
|1
|54
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|1 517
|7105
|30
|27
|3
|55
|Донбасская государственная машиностроительная академия
|745
|5594
|29
|27
|2
|56 (-8)
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|1 035
|3515
|29
|29
|0
|57 (+3)
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|1 151
|6835
|28
|25
|3
|58 (+7)
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|1 373
|6592
|28
|24
|4
|59 (+8)
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова
|1 596
|5923
|28
|24
|4
|60 (+8)
|Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|910
|4312
|28
|24
|4
|61 (-5)
|Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
|961
|3982
|28
|27
|1
|62 (-5)
|Приазовский государственный технический университет
|931
|3829
|28
|27
|1
|63 (-5)
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|987
|6912
|27
|26
|1
|64 (+2)
|Государственный биотехнологический университет
|1 515
|6757
|27
|24
|3
|65 (-3)
|Запорожский национальный университет
|1 463
|4815
|27
|25
|2
|66 (-5)
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|907
|4797
|27
|25
|2
|67 (-8)
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого
|533
|3527
|27
|26
|1
|68 (+9)
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|709
|3305
|27
|23
|4
|69 (+4)
|Государственный университет инфраструктуры и технологий
|587
|2808
|27
|24
|3
|70 (-7)
|Одесский национальный медицинский университет
|1 099
|4831
|26
|25
|1
|71 (+4)
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|949
|4446
|26
|23
|3
|72 (-2)
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|681
|3985
|26
|24
|2
|73 (-4)
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|675
|3953
|26
|24
|2
|74 (-10)
|Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
|603
|2851
|26
|25
|1
|75 (-1)
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|1807
|5370
|25
|23
|2
|76 (+6)
|Киевский национальный торгово-экономический университет
|1 299
|4433
|25
|21
|4
|77 (+9)
|Украинская медицинская стоматологическая академия
|1 199
|4353
|25
|20
|5
|78 (-2)
|Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского
|536
|3256
|25
|23
|2
|79 (-7)
|Университет "Киевская школа экономики"
|212
|2617
|25
|24
|1
|80 (+4)
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|677
|2578
|25
|21
|4
|81 (-3)
|Николаевский национальный университет имени Сухомлинского
|317
|2449
|25
|23
|2
|82 (-1)
|Хмельницкий национальный университет
|1 174
|4992
|24
|21
|3
|83
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|935
|3219
|24
|21
|3
|84 (-4)
|Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
|483
|2549
|24
|22
|2
|85 (-6)
|Одесский государственный экологический университет
|439
|3637
|23
|22
|1
|86 (+3)
|Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|481
|2659
|23
|20
|3
|87 (+11)
|Николаевский национальный аграрный университет Николаевский национальный аграрный университет
|574
|2501
|23
|18
|5
|88 (+13)
|Херсонская государственная морская академия
|318
|1745
|23
|18
|5
|89 (-2)
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|885
|3160
|22
|20
|2
|90 (+15)
|Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
|399
|2322
|22
|17
|5
|91 (+9)
|Государственный университет телекоммуникаций
|504
|2012
|22
|18
|4
|92 (-7)
|Черкасский государственный технологический университет
|488
|1922
|22
|21
|1
|93 (+17)
|Бердянский государственный педагогический университет
|292
|1627
|22
|17
|5
|94 (+1)
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|733
|2930
|21
|18
|3
|95 (-7)
|Национальный транспортный университет
|717
|2688
|21
|20
|1
|96 (-6)
|Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды
|386
|2675
|21
|20
|1
|97 (-1)
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|651
|2541
|21
|18
|3
|98 (+24)
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|786
|2186
|21
|15
|6
|99 (-6)
|Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского
|453
|1817
|21
|19
|2
|100 (+2)
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|369
|1814
|21
|18
|3
|101 (-9)
|Львовский торгово-экономический университет
|244
|1517
|21
|20
|1
|102 (+14)
|Киевский Университет имени Бориса Гринченко
|893
|2705
|20
|16
|4
|103 (+11)
|Винницкий национальный аграрный университет
|473
|2441
|20
|16
|4
|104 (+9)
|Львовский национальный аграрный университет
|512
|2293
|20
|16
|4
|105 (-6)
|Мариупольский государственный университет
|300
|1818
|20
|18
|2
|106 (-15)
|Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
|394
|1649
|20
|20
|0
|107 (-13)
|Луганский государственный медицинский университет
|208
|1329
|20
|19
|1
|108 (+4)
|Одесский национальный экономический университет
|243
|1269
|20
|17
|3
|109 (new)
|ИТ СТЕП Университет
|58
|866
|20
|–
|–
|110 (-7)
|Луцкий национальный технический университет
|887
|3151
|19
|17
|2
|111 (-7)
|Полесский национальный университет
|824
|2500
|19
|17
|2
|112 (-15)
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|397
|2153
|19
|18
|1
|113 (+2)
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|434
|2014
|19
|16
|3
|114 (-8)
|Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|472
|1911
|19
|17
|2
|115 (-7)
|Херсонский национальный технический университет
|554
|1682
|19
|17
|2
|116 (+1)
|Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко
|446
|1521
|19
|16
|3
|117 (-6)
|Херсонский государственный аграрный университет
|281
|1478
|19
|17
|2
|118 (+1)
|Международный гуманитарный университет
|187
|1109
|19
|16
|3
|119 (-10)
|Полтавский государственный аграрный университет
|574
|1904
|18
|17
|1
|120
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|610
|1890
|18
|15
|3
|121
|Одесский национальный морской университет
|487
|1793
|18
|15
|3
|122 (-15)
|Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко
|325
|1728
|18
|17
|1
|123
|Украинская академия книгопечатания
|360
|1538
|18
|15
|3
|124 (-6)
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко
|266
|1121
|18
|16
|2
|125 (8)
|Университет таможенного дела и финансов
|325
|1284
|17
|13
|4
|126 (-2)
|Университет банковского дела
|125
|946
|17
|15
|2
|127 (+9)
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|293
|912
|17
|13
|4
|128
|Государственный налоговый университет
|451
|1414
|16
|14
|2
|129 (new)
|Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II
|257
|1315
|16
|–
|–
|130 (+17)
|Подольский государственный университет
|309
|1295
|16
|12
|4
|131 (new)
|Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
|247
|1101
|16
|–
|–
|132 (-1)
|Харьковская государственная академия физической культуры
|410
|1087
|16
|14
|2
|133 (+2)
|Военная академия (Одесса)
|401
|1015
|16
|13
|3
|134 (11)
|Национальная академия Национальной гвардии Украины
|252
|964
|16
|12
|4
|135 (-10)
|Национальный педагогический университет имени Драгоманова
|804
|1795
|15
|14
|1
|136 (-10)
|Центральноукраинский национальный технический университет
|434
|1660
|15
|14
|1
|137 (new)
|Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|529
|1354
|15
|–
|–
|138 (-8)
|Харьковский национальный университет внутренних дел
|402
|1076
|15
|14
|1
|139 (-10)
|Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
|267
|992
|15
|14
|1
|140 (-8)
|Европейский университет
|122
|754
|15
|14
|1
|141 (-4)
|Житомирский военный институт имени Королева
|117
|614
|15
|13
|2
|142 (-4)
|Львовский государственный университет внутренних дел
|527
|1392
|14
|12
|2
|143 (-9)
|Днепровский государственный технический университет
|540
|1056
|14
|13
|1
|144 (-4)
|Донбасский государственный педагогический университет
|255
|917
|14
|12
|2
|145 (+9)
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|335
|839
|14
|10
|4
|146 (новый)
|Киевский академический университет
|180
|839
|14
|–
|–
|147 (+4)
|Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого
|143
|614
|14
|11
|3
|148 (15)
|Украинский католический университет
|261
|2378
|13
|8
|5
|149 (-7)
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|367
|941
|13
|12
|1
|150 (-7)
|Уманский национальный университет садоводства
|398
|878
|13
|12
|1
|151 (-5)
|Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
|350
|805
|13
|12
|1
|152 (-8)
|Университет имени Альфреда Нобеля
|202
|781
|13
|12
|1
|153 (-5)
|Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко
|252
|729
|13
|12
|1
|154 (1)
|Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины
|108
|595
|13
|10
|3
|155 (+5)
|Киевский медицинский университет
|245
|560
|13
|9
|4
|156 (+1)
|Национальный университет "Одесская морская академия"
|572
|1238
|12
|9
|3
|157 (-18)
|Полтавский университет экономики и торговли
|267
|943
|12
|12
|0
|158 (-17)
|Украинская инженерно-педагогическая академия
|478
|923
|12
|12
|0
|159 (-10)
|Национальный университет "Острожская академия"
|253
|677
|12
|11
|1
|160 (-2)
|Национальная академия внутренних дел
|261
|650
|12
|9
|3
|161 (-11)
|Открытый международный университет развития человека "Украина"
|183
|624
|12
|11
|1
|162 (новый)
|Классический частный университет
|144
|563
|12
|–
|–
|163 (-4)
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|199
|493
|12
|9
|3
|164 (-2)
|Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут
|156
|466
|12
|9
|3
|165 (-13)
|Государственный университет экономики и технологий
|76
|464
|12
|11
|1
|166 (-10)
|Университет экономики и права "Крок"
|110
|445
|12
|10
|2
|167 (-3)
|Национальная академия Службы безопасности Украины
|179
|562
|11
|8
|3
|168 (-2)
|Днепропетровский государственный университет внутренних дел
|236
|527
|11
|8
|3
|169 (-2)
|Донецкий государственный университет внутренних дел
|133
|517
|11
|8
|3
|170
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|133
|349
|11
|8
|3
|171 (-6)
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|325
|713
|10
|8
|2
|172 (-19)
|Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко
|215
|536
|10
|10
|0
|173 (new)
|Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
|125
|353
|10
|–
|–
|174 (-13)
|Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
|91
|329
|10
|9
|1
|175 (-4)
|Львовский университет бизнеса и права
|53
|253
|10
|8
|2
|176 (-7)
|Одесский государственный аграрный университет
|126
|335
|9
|8
|1
|177 (-1)
|Киевский международный университет
|97
|286
|9
|7
|2
|178 (-10)
|Буковинский университет
|56
|283
|9
|8
|1
|179 (-4)
|Академия труда, социальных отношений и туризма
|56
|261
|9
|7
|2
|180 (-7)
|Международный Европейский Университет
|181
|424
|8
|7
|1
|181 (-9)
|Мукачевский государственный университет
|137
|298
|8
|7
|1
|182 (-8)
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|156
|261
|8
|7
|1
|183 (+4)
|Одесский государственный университет внутренних дел
|130
|227
|8
|5
|3
|184 (-7)
|Харьковский технологический университет "ШАГ"
|18
|152
|8
|7
|1
|185
|Международный университет финансов
|23
|127
|8
|6
|2
|186 (-7)
|Львовский медицинский институт
|296
|254
|7
|6
|1
|187 (+5)
|Украинская военно-медицинская академия
|144
|228
|7
|4
|3
|188 (new)
|Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
|73
|176
|7
|–
|–
|189 (-6)
|Харьковская гуманитарно-педагогическая академия
|66
|171
|7
|6
|1
|190 (-12)
|Винницкая академия непрерывного образования
|39
|125
|7
|7
|0
|191 (-5)
|Киевский национальный лингвистический университет
|185
|229
|6
|5
|1
|192 (-2)
|Харьковский международный медицинский университет
|54
|189
|6
|4
|2
|193 (-12)
|Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
|78
|180
|6
|6
|0
|194 (-12)
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|74
|161
|6
|6
|0
|195 (-6)
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|43
|154
|6
|4
|2
|196 (-12)
|Университет Короля Даниила
|54
|114
|6
|6
|0
|197 (-9)
|Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт
|29
|89
|6
|5
|1
|198 (-7)
|Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления"
|65
|209
|5
|4
|1
|199 (new)
|Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины
|74
|111
|5
|–
|–
|200 (-2)
|Национальная академия статистики, учета и аудита
|65
|81
|5
|3
|2
|201
|Технический университет Метинвест Политехника
|42
|75
|5
|2
|3
|202 (-8)
|Бердянский университет менеджмента и бизнеса
|19
|70
|5
|4
|1
|203 (-4)
|Государственный университет информатики и искусственного интеллекта
|31
|45
|5
|3
|2
|204 (-11)
|Львовский институт экономики и туризма
|19
|89
|4
|4
|0
|205 (-10)
|Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"
|33
|85
|4
|3
|1
|206 (-10)
|Харьковская государственная академия культуры
|68
|74
|4
|3
|1
|207 (new)
|Запорожский институт экономики и информационных технологий
|16
|74
|4
|–
|–
|208 (-6)
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|38
|42
|4
|2
|2
|209 (-9)
|Днепровский гуманитарный университет
|14
|83
|3
|2
|1
|210 (-13)
|Киевский славистический университет
|7
|44
|3
|3
|0
|211 (new)
|Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского
|18
|35
|3
|–
|–
|212 (-9)
|Киевский университет культуры
|38
|31
|3
|2
|1
|213 (new)
|Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова
|17
|24
|3
|–
|–
|214 (-10)
|Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского
|24
|14
|2
|1
|1
Заметим, что данные рейтинга были актуальны по состоянию на 24 апреля 2024 года. В рейтинг включили только те высшие учебные заведения, имеющие в Scopus отдельные Affiliation ID в официальном перечне и отвечающие на поисковый запрос "Ukraine" в поле поиска "Affilation Search". В список не включили ЗВО, имеющие значение индекса Гирша меньше 1.
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