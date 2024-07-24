Какие вузы чаще всего выбирали абитуриенты в первые дни поступления на бакалавриат
Продолжается вступительная кампания 2024 года. Абитуриент может подать в вузы до 15 заявлений на бюджет и контракт.
Среди абитуриентов в первые дни регистрации самым популярным является Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Сикорского". Его уже выбрали более 3,2 тысяч абитуриентов.
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Какие ЗВО являются самыми популярными среди абитуриентов в первые дни поступления
Такие данные обнародовали на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Вторым в рейтинге стал Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Там уже зарегистрировали 2900 заявлений.
Третий в списке – Государственный торгово-экономический университет Киева – 2896 заявлений
Далее в списке расположились такие вузы:
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 2652;
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко – 2548;
- Национальный университет "Львовская политехника" – 2490;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2435;
- Национальный авиационный университет – 1917;
- Харьковский национальный университет имени Каразина – 1611;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1569.
В какие вузы Украины абитуриенты подали больше всего заявлений в первые дни вступительной кампании 2024 / скриншот
Отметим, что прием заявлений на бюджет и контракт продлится до 18:00 (по киевскому времени) 31 июля. После этого вузы смогут проводить дополнительные наборы только на контракт.
- Ранее мы информировали о том, как зарегистрировать е-кабинет и подать заявления на поступление в вуз. Об этом читайте по ссылке.