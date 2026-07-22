Эти аграрные вузы были признаны лучшими в Украине в 2026 году
В Украине обнародовали рейтинг лучших аграрных вузов 2026 года. В него вошли 10 вузов.
В рейтинг лучших аграрных вузов нашей страны вошли 10 вузов, которые являются лидерами среди университетов этой категории.
Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.
В Консолидированном рейтинге каждому вузу присвоен итоговый балл, равный сумме его мест в этих рейтингах.
Каковы лучшие аграрные высшие учебные заведения Украины
Аграрные вузы в рейтинге в этом году расположились следующим образом:
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
Сумский национальный аграрный университет;
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого;
Полесский национальный университет;
Белоцерковский национальный аграрный университет;
Полтавский государственный аграрный университет;
Государственный биотехнологический университет;
Днепровский государственный аграрно-экономический университет;
Винницкий национальный аграрный университет;
Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного.
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