Об этом сообщает информационный ресурс "Освіта.ua". В целом эти вузы заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.
Какие киевские вузы были признаны лучшими в 2026 году
В Украине определили лучшие высшие учебные заведения столицы нашей страны в 2026 году. В рейтинг вошли пятнадцать вузов.
В рейтинге столичных университетов представлены вузы Киева и Киевской области.
Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.
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Какие вузы Киева лучшие в 2026 году
Вузы столицы в рейтинге расположились так:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
Национальный медицинский университет имени Богомольца;
Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
Киевский национальный университет строительства и архитектуры;
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
Государственный торгово-экономический университет;
Национальный университет "Киевский авиационный институт";
Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;
Межрегиональная Академия управления персоналом"
Киевский национальный университет технологий и дизайна"
Университет "Киевская школа экономики";
Национальный университет пищевых технологий"
Таврический национальный университет имени Вернадского.
Ранее мы сообщали, что в эти киевские вузы было сложнее всего поступить на бюджет.