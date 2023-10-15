Мечтает стать политиком: 13-летний школьник установил уникальный рекорд Украины

13-летний Ярослав Ивашко из Чернигова установил уникальный национальный рекорд Украины. Парень за 50 секунд устно выполнил 100 математических действий. При этом декламировал гимн нашего государства на семи языках.

Так, наш славень парень декламировал на украинском, польском, английском, немецком, испанском, французском и итальянском. При этом выполнял упражнения по ментальной арифметике – цифры появлялись на экране на пол секунды.

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13-летний школьник установил уникальный рекорд Украины

Учащийся занимается ментальной арифметикой с семи лет. В течение шести лет каждый день заходил на платформу и считал примеры.

Сначала одержал победу на Чемпионате Чернигова, далее – на Всеукраинском и Всемирном уровнях.

В 2021-м я занял третье место в "Анзане" среди всего мира, среди 27 стран,

– рассказал Ярослав.



Ярослав Ивашко декламирует гимн и считает одновременно / Суспильное Чернигов

Тренер из ментальной арифметики Татьяна Ларина говорит: методика развивает и тренирует два полушария мозга.

Это воображение и логическое мышление, способствующее интеллектуальному развитию. Учеба начинается с простых действий, когда учащиеся изучают специальную счету "Абакус". Изучают цифры и числа и запоминают. Второй этап – переносят его в воображение. Движения руками помогают выполнять действия в воображении,

– уточнила она.

Мать рекордсмена Екатерина Ивашко говорит: парень играет в баскетбол, посещает театральные кружки, народные и современные танцы, курсы английского, который учит четыре года, немецкого, испанского языков, народные и современные танцы.

Парень при этом имеет цель – мечтает стать политиком.