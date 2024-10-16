Рекордное количество: почти 20 вузов Украины попали в топовый мировой рейтинг

17 высших учебных заведений Украины попали в Times Higher Education World University Rankings 2025. Результаты одного из самых влиятельных рейтингов университетов мира обнародовало британское рейтинговое агентство Times Higher Education.

Всего оценивали 2095 учреждений из 115 стран. В этом году в рейтинг вошло рекордное количество украинских университетов – 17.

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Какие вузы Украины попали в мировой рейтинг

В рейтинг попали вузы из Днепра, Ивано-Франковска, Киева, Львова, Одессы, Сум, Ужгорода, Харькова и Черновцов.

Также рекордным является количество украинских университетов, которые подали заявку для участия в рейтинге, – 55. Это на треть больше по сравнению с прошлым годом.

Сумской государственный университет получил самую высокую позицию среди украинских ЗВО, войдя в группу университетов, занявших места в диапазоне 801 – 1000 в мировом рейтинге. Все остальные украинские заведения попали в группу 1501+,

– сообщили в Минобразования Украины.

Интересно! Впервые в рейтинговой таблице появились Национальный медицинский университет имени Богомольца, Одесский национальный университет имени Мечникова и Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

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По каким критериям оценивали вузы

Согласно методологии рейтинга, деятельность вузов оценивали по 18 показателям эффективности. Их сгруппировали в пять обобщенных индикаторов:

образовательная деятельность;

исследовательская среда;

качество исследований;

сотрудничество с промышленностью;

международная открытость.

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В целом аналитики Times Higher Education проанализировали 157 миллионов цитирований и 18 миллионов научных публикаций из базы данных Scopus, а также опросили более 93 тысяч ученых со всего мира во время проведения собственных репутационных опросов.

Обратите внимание! Обновленный рейтинг университетов можно посмотреть по ссылке.